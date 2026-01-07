Le prime parole di Zeroli: “Vi aspetto al Menti”—
Ecco, di seguito, le prime parole del giovane Zeroli. (Fonte ssjuvestabia.it) -“Ringrazio il direttore per la fiducia. Sono felice di ritrovare mister Abate, con il quale ho già avuto modo di lavorare nel settore giovanile del Milan. Ai tifosi prometto il massimo impegno per toglierci delle soddisfazioni e raggiungere i nostri obiettivi. Vi aspetto al Menti. Forza Vespe!”
