Calciomercato, dal Milan alla Juve Stabia: ufficiale Zeroli

 La Juve Stabia 1907 si assicura un vero e proprio gioiello a centrocampo: arrivato a titolo temporaneo Kevin Zeroli, di proprietà del Milan
La Juve Stabia 1907 si assicura un vero e proprio gioiello a centrocampo. Il club gialloblù ha ufficializzato l'arrivo a titolo temporaneo del centrocampista Kevin Zeroli, di proprietà del Milan, che vestirà la maglia della Juve Stabia fino al 30 giugno 2026.

Come sappiamo, Kevin Zeroli è nato e cresciuto nel settore giovanile del Milan, dove ha completato l’intero percorso fino all'arrivo in prima squadra. Con il Milan il giovane ha esordito in Serie A il 30 dicembre del 2023, nella gara vinta contro il Sassuolo. Nel gennaio del 2025, invece, è stato mandato in prestito al Monza, squadra con cui ha collezionato:

  • 8 presenze in Serie A

  • 1 assist

  • 5 presenze nella stagione in corso

    • Le prime parole di Zeroli: “Vi aspetto al Menti”

    Ecco, di seguito, le prime parole del giovane Zeroli. (Fonte ssjuvestabia.it) -“Ringrazio il direttore per la fiducia. Sono felice di ritrovare mister Abate, con il quale ho già avuto modo di lavorare nel settore giovanile del Milan. Ai tifosi prometto il massimo impegno per toglierci delle soddisfazioni e raggiungere i nostri obiettivi. Vi aspetto al Menti. Forza Vespe!”

