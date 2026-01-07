Il mese di gennaio è sempre stato un mese impegnativo per i club e i vari calciatori nelle rose. Negli ultimi giorni, in ottica mercato, si è parlato tanto di Ruben Loftus- Cheek, centrocampista del Milan arrivato in rossonero nel 2023: l'inglese sarebbe finito nei mirini della Lazio di Maurizio Sarri. A parlare di quello che sarà il suo futuro è stato il noto giornalista sportivo, e tifoso rossonero, Carlo Pellegatti sul proprio canale YouTube. Ecco di seguito, le sue parole a riguardo: