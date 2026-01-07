Rinnovi Milan, il Diavolo, da quando la scorsa estate è arrivato Igli Tare come direttore sportivo, ha cambiato decisamente strategia per quanto riguarda i contratti. Ora non si corre più all'ultimo minuto (come si sta facendo con Maignan per errori passati), ma si cerca di anticipare i tempi, per non arrivare con il fiato sul collo, specialmente per quanto riguarda i big della squadra rossonera. Ecco le ultime novità. PROSSIMA SCHEDA>>>