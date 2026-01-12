Nella giornata di oggi, lunedì 12 gennaio 2026, molti siti web e quotidiani sportivi hanno parlato del Milan di Massimiliano Allegri, complice il pareggio per 1-1 contro la Fiorentina di Vanoli, ultima in classifica. Ma oltre alla partita, a creare 'stupore' sono state le ultime notizie di mercato. Ecco, di seguito, le notizie più importanti pubblicate sulla pagina di PianetaMilan.it. PROSSIMA SCHEDA