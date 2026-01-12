Nelle ultime ore sta orbitando attorno al Milan l'idea di un possibile scatto con la Juventus. I rossoneri, infatti, starebbero lavorando per far arrivare a Milano Federico Gatti, difensore bianconero classe '98, lasciando partire in direzione Torino il centrocampista Ruben Loftus-Cheek. A parlare di tutto ciò è stato il nostro Stefano Bressi nel nuovo video publicato sul canale YouTube di Pianeta Milan.

Bressi ha voluto analizzare al meglio la situazione: va ricordato che a Massimiliano Allegri il calciatore piace molto e sarebbe stato lui, in primis, a richiederlo come rinforzo per la difesa rossonera. Non è tutto, oltre al mercato, è stato toccato anche l'argomento legato alla lotta scudetto, analizzando la partita del Milan di ieri in trasferta all'Artemio Franchi di Firenze contro la Fiorentina di Vanoli, match finito 1-1- grazie alle reti di Comuzzo e Nkunku (arrivata nel finale della gara). Questo e tanto altro nel nuovo video!