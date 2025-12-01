Una serata davvero speciale quella di ieri per un centrocampista del Milan. Lo svizzero Ardon Jashari ha vinto un premio individuale molto importante: la Scarpa d'Oro 2025 , la motivazione? Esser stato il miglior giocatore del campionato belga. Gli sono bastati solamente 6 mesi per imporsi dimostrando il proprio talento e la propria superiorità rispetto ai suoi avversari. Il numero 30 del Milan ha ritirato ieri sera il premio dopo la partita contro la Fiorentina in trasferta.

Nell'annata del 2025, il centrocampista svizzero ha giocato 20 partita in meglio tra campionato e play-off: 2 gol segnati e due assist forniti ai propri compagni. Un premio che sembra confermare le grandissime capacità che ha il calciatore, arrivato al Milan in estate dal Club Brugge ma che, a causa di un brutto infortunio al perone, nonna potuto giocare con la giusta continuità. Ovviamente servirà del tempo per ritrovare la condizione perfetta, soprattutto in un campionato intenso e fisico come quello italiano, ma è proprio il tempo che riuscirà a far brillare questo ragazzo nel migliore dei modi.