Milan, Longhi: 'Come mai Leao e Bartesaghi un'ora in panchina?'

Dopo il pari contro il Genoa di Daniele De Rossi, il Milan di Massimiliano Allegri ha frenato di nuovo. Contro la Fiorentina di Paolo Vanoli, sfida valida per la 20^ giornata di Serie A, il Diavolo ha pareggiato nuovamente 1-1 . Al gol viola di Comuzzo ha risposto il pareggio di un ritrovato Christopher Nkunku . Nel post partita, il giornalista ed ex telecronista Bruno Longhi ha commentato il match sul proprio profilo X. Ecco, di seguito, la sua analisi.

"Il Milan conserva a Firenze l'imbattibilità che dura dalla prima giornata (1-2 con la Cremonese). Risponde nel finale con Nkunku al vantaggio viola di Comuzzo, dopo aver sprecato due volte con Pulisic nel primo tempo. La traversa di Brescianini salva i rossoneri sul gong e non dà alla Fiorentina il premio dopo una gara ben giocata e in cui ha accarezzato il sogno di una vittoria di prestigio. Dodo incontenibile. Ci si chiede per quale motivo - a parte Modric che deve tirare il fiato - Allegri abbia lasciato in panchina per un'ora i vari Leao, Rabiot e Bartesaghi".