Il Milan pareggia a Firenze, Pellegatti: “Molta differenza tra titolari e i giocatori alternativi. Spero…”

Fiorentina-Milan, Pellegatti: 'Vista la differenza tra i titolari e gli alternativi'
Il noto giornalista Carlo Pellegatti ha commentato sul proprio profilo Instagram la prestazione del Milan contro la Fiorentina, sottolineando la differenza tra i titolari e le seconde linee
Al termine di Fiorentina-Milan, il noto giornalista di fede rossonera Carlo Pellegatti ha commentato sul proprio profilo Instagram il pareggio dei rossoneri contro la Viola di Paolo Vanoli. Ecco, di seguito, le sue parole.

Fiorentina-Milan, il commento di Carlo Pellegatti

"Dopo la partita contro il Genoa ero felice perché il Milan non aveva perso: aveva rischiato di perdere con il calcio di rigore tirato alto. Oggi il mio umore è diverso. Per metà partita dicevo che se finiamo in parità il match, dove il Milan aveva avuto tre grandi occasioni, esco arrabbiato. Invece la Fiorentina va in vantaggio. Il Milan riesce a pareggiare ma poi rischia, due volte in dieci secondi, di prendere gol con Brescianini che prende la traversa e poi la grande parata di Maignan sul tentativo di Kean".

Carlo Pellegatti ha poi aggiunto: "È un momento di flessione, è un momento difficile e bisogna stare uniti con questi ragazzi. Abbiamo visto che c’è molta differenza tra i titolari e gli altri giocatori. Massimiliano Allegri ha provato a dare linfa nuova ma c’è troppa differenza tra i titolari e i giocatori alternativi. Mi è piaciuto Fullkrug, tra i migliori Gabbia, però Milan che in questo momento fa fatica. Però spero che sia l’ultima volta in questo campionato che Massimiliano Allegri abbia un giorno, un solo giorno, per preparare le partite contro le avversarie della Serie A. Spero che sia l’ultima volta che Allegri abbia solo un allenamento e spero che qualcuno dalla società bussi per dire che non va bene".

