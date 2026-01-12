Fiorentina-Milan, Pellegatti: 'Vista la differenza tra i titolari e gli alternativi'

Carlo Pellegatti ha poi aggiunto: "È un momento di flessione, è un momento difficile e bisogna stare uniti con questi ragazzi. Abbiamo visto che c’è molta differenza tra i titolari e gli altri giocatori. Massimiliano Allegri ha provato a dare linfa nuova ma c’è troppa differenza tra i titolari e i giocatori alternativi. Mi è piaciuto Fullkrug, tra i migliori Gabbia, però Milan che in questo momento fa fatica. Però spero che sia l’ultima volta in questo campionato che Massimiliano Allegri abbia un giorno, un solo giorno, per preparare le partite contro le avversarie della Serie A. Spero che sia l’ultima volta che Allegri abbia solo un allenamento e spero che qualcuno dalla società bussi per dire che non va bene".