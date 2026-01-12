Allegri, perché? Non funziona! Analisi Fiorentina-Milan 1-1: novità Fullkrug

Un altro pareggio che sa di occasione sprecata, Fiorentina-Milan 1-1: i rossoneri sprecano tanto nel primo tempo e poi rischiano addirittura di perderla nella ripresa. L'abbiamo come sempre analizzata tatticamente con Mattia Pellé, il nostro match analyst, e tante cose sono saltate fuori... La prima, positiva, è che Niclas Fullkrug, nuovo acquisto tedesco classe 1993, potrà essere molto utile. Abbiamo visto un Milan giocare in modo diverso in fase offensiva, cercandolo spesso, quasi già con automatismo. Darà soluzioni in più. La seconda, negativa, è che c'è un modo di difendere del Milan che inizia a non funzionare più, perché capito dagli avversari, ma che Massimiliano Allegri ancora non cambia e non corregge. Eppure sembra evidente. Nel video qui sotto, pubblicato sul nostro canale YouTube, trovate tutte le spiegazioni con le immagini della partita. Ricordatevi di lasciare un mi piace, di iscrivervi, attivare la campanella e commentare per dirci la vostra.