Milan, Pavlovic non preoccupa: arrivato l’esito degli esami dopo lo scontro con Comuzzo

Poco dopo il gol di Comuzzo in Fiorentina-Milan, il difensore rossonero, Strahinja Pavlovic, è stato vittima di un brutto infortunio: l'esito degli esami del difensore...
Poco dopo il gol di Comuzzo, il difensore del Milan, Strahinja Pavlovic, è stato vittima di un brutto infortunio momentaneo che ha attirato l'attenzione di tutti, compagni e tifosi.  Il difensore rossonero, mentre cercava di colpire il pallone di testa, ha urtato la testa del giovane Comuzzo, riportando una vasta ferita nella zona sopraccigliare sinistra che gli ha causato, ovviamente, una vistosa perdita di sangue.

Dopo la sua sostituzione, Pavlovic è stato accompagnato dallo staff medico rossonero all'Ospedale più vicino per degli accertamenti medici. Come riferito dal giornalista Bianchin, gli esami alla testa hanno dato esito negativo: per il difensore rossonero solamente 9 punti di sutura. Ecco, di seguito, le sue parole:

LEGGI ANCHE

Le parole di Bianchin: "Strahinja Pavlovic sta partendo ora per Milano. Ha un punto in più in classifica e nove punti in più sull’arcata sopraccigliare dopo lo scontro con Comuzzo.  Gli esami in ospedale hanno rassicurato il Milan: nessun problema."

