Poco dopo il gol di Comuzzo, il difensore del Milan, Strahinja Pavlovic, è stato vittima di un brutto infortunio momentaneo che ha attirato l'attenzione di tutti, compagni e tifosi. Il difensore rossonero, mentre cercava di colpire il pallone di testa, ha urtato la testa del giovane Comuzzo, riportando una vasta ferita nella zona sopraccigliare sinistra che gli ha causato, ovviamente, una vistosa perdita di sangue.