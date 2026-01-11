Milan, Allegri analizza: 'Queste cinque col Como per la Champions'

Ci spiega le scelte? Sei giocatori diversi... "Abbiamo giocato giovedì. Stiamo tutti bene ma con caratteristiche diverse. Estupinan ha fatto una buona partita e non era facile: rientrava. I tre di centrocampo giocavano per la prima volta insieme, Fullkrug per la prima volta dall'inizio. Però il primo tempo è stato un buon primo tempo perché abbiamo avuto occasioni importanti".