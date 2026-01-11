Pianeta Milan
FIORENTINA-MILAN

Allegri avvisa: “Milan, bisogna iniziare a vincere. Le prime cinque col Como lotteranno per la Champions”

Milan, Allegri analizza: 'Queste cinque col Como per la Champions'
Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'TeleLombardia' al termine di Fiorentina-Milan, partita della 20^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Artemio Franchi' di Firenze
Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'TeleLombardia' al termine di Fiorentina-Milan, partita della 20^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Artemio Franchi' di Firenze. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Fiorentina-Milan, le dichiarazioni di Allegri a 'TeleLombardia'

Da quando vi hanno detto che segnate al primo tiro in porta, adesso bisogna fare 5 tiri e poi si soffre... "Sì perché poi non vai in vantaggio e devi recuperare. Bisogna sicuramente migliorare nelle situazioni dopo che hai recuperato la partita: avevamo sette minuti per portarla a casa e non ci siamo riusciti".

Ci spiega le scelte? Sei giocatori diversi... "Abbiamo giocato giovedì. Stiamo tutti bene ma con caratteristiche diverse. Estupinan ha fatto una buona partita e non era facile: rientrava. I tre di centrocampo giocavano per la prima volta insieme, Fullkrug per la prima volta dall'inizio. Però il primo tempo è stato un buon primo tempo perché abbiamo avuto occasioni importanti".

LEGGI ANCHEFullkrug promosso: presenza e sacrificio per gli altri, così il tedesco si prende il Milan

Che domenica sera sarà per Max Allegri? "Abbiamo allungato la striscia dei risultati positivi. Ora bisogna cominciare a vincere e pensare alla partita di giovedì. Inter-Napoli? La partita la guardo perché sicuramente sarà una bella partita. Ma tanto da qui alla fine, se non ci sarà il tracollo di qualcuno, queste cinque squadre più il Como lotteranno fino alla fine per i quattro posti in Champions".

