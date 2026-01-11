Milan, Allegri analizza: 'Queste cinque col Como per la Champions'

Ci spiega le scelte? Sei giocatori diversi... "Abbiamo giocato giovedì. Stiamo tutti bene ma con caratteristiche diverse. Estupinan ha fatto una buona partita e non era facile: rientrava. I tre di centrocampo giocavano per la prima volta insieme, Fullkrug per la prima volta dall'inizio. Però il primo tempo è stato un buon primo tempo perché abbiamo avuto occasioni importanti".
LEGGI ANCHE: Fullkrug promosso: presenza e sacrificio per gli altri, così il tedesco si prende il Milan
Che domenica sera sarà per Max Allegri? "Abbiamo allungato la striscia dei risultati positivi. Ora bisogna cominciare a vincere e pensare alla partita di giovedì. Inter-Napoli? La partita la guardo perché sicuramente sarà una bella partita. Ma tanto da qui alla fine, se non ci sarà il tracollo di qualcuno, queste cinque squadre più il Como lotteranno fino alla fine per i quattro posti in Champions".
© RIPRODUZIONE RISERVATA