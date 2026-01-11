Pianeta Milan
FIORENTINA-MILAN

Fullkrug promosso: presenza e sacrificio per gli altri, così il tedesco si prende il Milan

Fiorentina-Milan, Fullkrug bene da titolare: così può essere importante
Una delle note più liete che lascia Fiorentina-Milan è la prestazione di Niclas Fullkrug. Spalle alla porta l'attaccante tedesco può essere letale per i compagni
Redazione

Il Milan si ferma ancora. Dopo il pareggio casalingo contro il Genoa di Daniele De Rossi, il Diavolo di Massimiliano Allegri esce dal 'Franchi' di Firenze con un solo punto. Con la Fiorentina di Paolo Vanoli termina 1-1, in rete per i padroni di casa Pietro Comuzzo. Per i rossoneri ancora a segno Christopher Nkunku, completamente ristabilito dopo il problema fisico che lo ha tenuto fuori diversi giorni.

Dopo un primo tempo ricco di occasioni non sfruttate da Christian Pulisic, è la Viola a sbloccare il match sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Nel finale i rossoneri pareggiano col destro dell'ex Chelsea ma rischiano di perderla pochi minuti dopo. Brescianini a pochi passi dalla porta di Maignan colpisce la traversa e Kean viene murato da Mike da posizione defilata. Buon punto per come si era messa la partita ma se si vuole arrivare in Champions League bisogna alzare il ritmo e il livello.

Fiorentina-Milan, ecco come Fullkrug può diventare un'arma letale

—  

Ma la partita di Firenze lascia anche alcune note positive. Una di queste è la prestazione di Niclas Fullkrug, lanciato per la prima volta titolare da Massimiliano Allegri. Nei suoi 60' si è visto tanto delle sue qualità e sembra aver già capito il contesto in cui si è inserito. Lo aveva anche preannunciato durante la sua conferenza stampa: "Penso di portare presenza fisica, occupazione dell'area e questo può aiutare. Lo dico con consapevolezza. Già nelle prime due mi sono reso conto che dovrò sgomitare, sono pronto a sacrificarmi anche nei duelli scomodi".

Difatti, la sua partita è stata fatta di tanti duelli con i difensore viola, spesso vinti, sia di testa che con la palla a terra. Ecco perché la sua presenza può aiutare questo Milan. Nel primo tempo ha mandato davanti alla porta Pulisic in tre occasioni. Due di queste sono arrivate grazie all'abilità nel proteggere il pallone spalle alla porta, da vera boa offensiva. Massimiliano Allegri adesso ha un'arma in più per il resto della stagione. Tocca al tecnico livornese metterlo nelle condizioni migliori di poter servire i compagni per gli inserimenti in area di rigore. Con la qualità offensiva del Milan, Fullkrug può essere il giusto rifinitore per far sognare i tifosi rossoneri.

