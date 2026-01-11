Fiorentina-Milan, Fullkrug bene da titolare: così può essere importante

Fiorentina-Milan, ecco come Fullkrug può diventare un'arma letale—
Ma la partita di Firenze lascia anche alcune note positive. Una di queste è la prestazione di Niclas Fullkrug, lanciato per la prima volta titolare da Massimiliano Allegri. Nei suoi 60' si è visto tanto delle sue qualità e sembra aver già capito il contesto in cui si è inserito. Lo aveva anche preannunciato durante la sua conferenza stampa: "Penso di portare presenza fisica, occupazione dell'area e questo può aiutare. Lo dico con consapevolezza. Già nelle prime due mi sono reso conto che dovrò sgomitare, sono pronto a sacrificarmi anche nei duelli scomodi".
Difatti, la sua partita è stata fatta di tanti duelli con i difensore viola, spesso vinti, sia di testa che con la palla a terra. Ecco perché la sua presenza può aiutare questo Milan. Nel primo tempo ha mandato davanti alla porta Pulisic in tre occasioni. Due di queste sono arrivate grazie all'abilità nel proteggere il pallone spalle alla porta, da vera boa offensiva. Massimiliano Allegri adesso ha un'arma in più per il resto della stagione. Tocca al tecnico livornese metterlo nelle condizioni migliori di poter servire i compagni per gli inserimenti in area di rigore. Con la qualità offensiva del Milan, Fullkrug può essere il giusto rifinitore per far sognare i tifosi rossoneri.
