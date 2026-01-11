Fiorentina-Milan, Fullkrug bene da titolare: così può essere importante

Fiorentina-Milan, ecco come Fullkrug può diventare un'arma letale

Ma la partita di Firenze lascia anche alcune note positive. Una di queste è la prestazione di Niclas Fullkrug, lanciato per la prima volta titolare da Massimiliano Allegri. Nei suoi 60' si è visto tanto delle sue qualità e sembra aver già capito il contesto in cui si è inserito. Lo aveva anche preannunciato durante la sua conferenza stampa: "Penso di portare presenza fisica, occupazione dell'area e questo può aiutare. Lo dico con consapevolezza. Già nelle prime due mi sono reso conto che dovrò sgomitare, sono pronto a sacrificarmi anche nei duelli scomodi".