Comuzzo al termine di Fiorentina-Milan: “Dovevamo portare a casa i tre punti”

Pietro Comuzzo, giocatore viola, ha parlato a 'DAZN' al termine di Fiorentina-Milan, partita della 20^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Artemio Franchi' di Firenze

Pietro Comuzzo , giocatore viola, ha parlato a 'DAZN' al termine di Fiorentina-Milan , partita della 20^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Artemio Franchi' di Firenze . Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

“Forse pensiamo di aver già vinto la partita e proprio per quello prendiamo gol. Pareggiamo una partita che per come si era messo il secondo tempo dovevamo portare a casa i tre punti. C’è sempre da imparare ma bisogna farlo in fretta perché il campionato non è lungo”.