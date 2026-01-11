Pianeta Milan
FIORENTINA-MILAN

Comuzzo al termine di Fiorentina-Milan: “Dovevamo portare a casa i tre punti”

Pietro Comuzzo, giocatore viola, ha parlato a 'DAZN' al termine di Fiorentina-Milan, partita della 20^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Artemio Franchi' di Firenze
Alessia Scataglini
Pietro Comuzzo, giocatore viola, ha parlato a 'DAZN' al termine di Fiorentina-Milan, partita della 20^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Artemio Franchi' di Firenze. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Ancora altri punti persi nel finale...

“Forse pensiamo di aver già vinto la partita e proprio per quello prendiamo gol. Pareggiamo una partita che per come si era messo il secondo tempo dovevamo portare a casa i tre punti. C’è sempre da imparare ma bisogna farlo in fretta perché il campionato non è lungo”.

