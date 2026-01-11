Fiorentina, Gosens al 90esimo: “Dobbiamo imparare ad avere un po’ di furbizia in più”

Sul match: “Si può sempre dire che è un gran punto contro una squadra forte, però se vedi quanti gol abbiamo preso negli ultimi secondi di una partita… Alla fine pesa, è grave. Nel primo tempo abbiamo sofferto, Pulisic è andato 2-3 volte davanti la porta e De Gea ci ha salvato, però secondo me soprattutto nel secondo tempo abbiamo creato tanto. Anche dopo l’1-1 abbiamo avuto occasioni clamorose. Oggi avevamo in mano tre punti pesantissimi e dobbiamo imparare ad avere un po’ di furbizia in più”.