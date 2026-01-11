Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Fiorentina, Gosens al 90esimo: “Dobbiamo imparare ad avere un po’ di furbizia in più”

FIORENTINA-MILAN

Fiorentina, Gosens al 90esimo: “Dobbiamo imparare ad avere un po’ di furbizia in più”

Fiorentina, Gosens al 90esimo: “Dobbiamo imparare ad avere un po’ di furbizia in più” - immagine 1
Robin Gosens, giocatore viola/rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Fiorentina-Milan, partita della 20^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Artemio Franchi' di Firenze
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Robin Gosens, giocatore viola, ha parlato a 'DAZN' al termine di Fiorentina-Milan, partita della 20^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Artemio Franchi' di Firenze. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sul match: “Si può sempre dire che è un gran punto contro una squadra forte, però se vedi quanti gol abbiamo preso negli ultimi secondi di una partita… Alla fine pesa, è grave. Nel primo tempo abbiamo sofferto, Pulisic è andato 2-3 volte davanti la porta e De Gea ci ha salvato, però secondo me soprattutto nel secondo tempo abbiamo creato tanto. Anche dopo l’1-1 abbiamo avuto occasioni clamorose. Oggi avevamo in mano tre punti pesantissimi e dobbiamo imparare ad avere un po’ di furbizia in più”.

LEGGI ANCHE

Rimonta salvezza: “L’ho già detto qualche giorno fa, la strada è giusta. Abbiamo trovato continuità, anche se abbiamo buttato via tre punti sia mercoledì che oggi. Però iniziano ad arrivare risultati positivi e vuol dire che la squadra è viva. Nel primo tempo abbiamo sofferto da squadra e questo mi dà grande fiducia per il futuro”.

LEGGI ANCHE:Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>

Leggi anche
Risultati Serie A, Fiorentina-Milan 1-1: tabellino e marcatori | News
Fiorentina-Milan 1-1 (90′): Nkunku e Maignan salvano il Diavolo nel finale | Serie A News

© RIPRODUZIONE RISERVATA