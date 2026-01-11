Sui successivi assalti viola, che si fanno un paio di giri dal calcio d'angolo, conclusione mancina da fuori area di Fabiano Parisi bloccata da Maignan. Fiorentina ancora pericolosa al 56', con il destro da fuori area di Dodô deviato sopra la traversa della porta rossonera da Matteo Gabbia. Sul corner, colpo di testa di Marin Pongračić e parata di Maignan.
Al 59', Moise Kean va via a Strahinja Pavlović e tira in diagonale: pallone sul fondo. Allegri, allora, al 60' opera un triplo cambio per il suo Milan. Fuori Pervis Estupiñán, Ardon Jashari e Niclas Füllkrug; dentro Davide Bartesaghi, Adrien Rabiot e Rafael Leão.
È ancora la Fiorentina, però, ad andare vicino al gol con il colpo di testa di Gosens, al 62', sul cross ben calibrato di Dodô: para Maignan, ma quanti brividi nella retroguardia rossonera. Il Milan sostituisce, un minuto dopo, l'acciaccato Ruben Loftus-Cheek per inserire Youssouf Fofana.
La Fiorentina domina, e, al 65', sul suggerimento di Nicolò Fagioli, va al tiro Cher Ndour: Gabbia devia la sfera sul fondo. Al 65' esce Rolando Mandragora ed entra Marco Brescianini. Sul corner, giustamente, i viola vanno in vantaggio: batte Albert Guðmundsson, colpo di testa di Pietro Comuzzo e palla nel sacco.
Comuzzo stacca di testa
Parisi, al 72', con un tiro dalla distanza spaventa Maignan, poi Allegri - al 74' - toglie l'infortunato Pavlović (colpo alla testa in uno scontro aereo con Comuzzo, perso tanto sangue) e inserisce Christopher Nkunku. Un minuto più tardi, sul cross dalla destra di Saelemaekers, Ndour chiude sul colpo di testa di Rabiot, facendo terminare la sfera docilmente tra le braccia di David De Gea.
Viola, però, ancora pericolosi in transizione al 76', con una conclusione - sballata - dell'ex Brescianini. Milan pericoloso, all'82', con un calcio di punizione di Bartesaghi, ma il pallone finisce in curva. Triplo cambio viola all'83': fuori Gosens, Guðmundsson e Parisi; dentro Luca Ranieri, Manor Solomon e Niccolò Fortini.
Ricci, all'88', va al tiro dalla lunga distanza: pallone fuori di pochissimo, ma il Milan sembra avere davvero poche energie per rimettere in piedi la partita. A sorpresa, però, al 90', sul pregevole assist in profondità di Fofana, Nkunku, di destro, si gira e infila la porta di De Gea per il quasi insperato pareggio rossonero! L'arbitro Davide Massa della Sezione A.I.A. di Imperia concede 7' di recupero, nel primo dei quali i viola tolgono dal campo Ndour per inserire Simon Sohm.
Nel recupero ci sono azioni da una parte e dall'altra, con Brescianini, che, al 96', centra una clamorosa traversa sotto misura. Poi è Maignan a dire di no a Kean. Fiorentina-Milan 1-1 al 90': per la qualità - bassa - del secondo tempo disputato dai rossoneri, un punto conquistato e non di certo due punti persi.
