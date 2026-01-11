Fiorentina-Milan 0-0 (45′): Pulisic si divora l’impossibile | Serie A News

I viola insistono, e, all'8', sfondano ancora sul lato sinistro. Cross di Cher Ndour, che, per poco, non trova Moise Kean pronto alla deviazione da distanza ravvicinata. L'attaccante italiano non ci arriva, Pervis Estupiñán sì e pulisce l'area di rigore rossonera da ulteriori insidie.
Fiorentina ancora pericolosa all'11', con Guðmundsson che ruba palla a Niclas Füllkrug e premia l'inserimento di Marin Pongračić: il difensore viola va al tiro da dentro l'area rossonera, chiuso da Koni De Winter. Sul capovolgimento di fronte, poi, Christian Pulisic, lanciato in contropiede, si scontra con David De Gea. Sfuma l'occasione per il Diavolo.
Il Milan, al 17', va vicinissimo al vantaggio: rapida triangolazione tra Füllkrug e Pulisic, con lo statunitense che si inserisce in area viola dalle retrovie, salta tutti - portiere incluso - poi, però, si decentra e conclude in diagonale sull'esterno della rete anziché nello specchio della porta.
Copia-incolla dell'azione precedente al 21', con Pulisic che si presenta a tu per tu con De Gea. Tiro di destro, addosso, però, al portiere iberico della Fiorentina. Sul successivo calcio d'angolo, colpo di testa di Matteo Gabbia e molto bravo De Gea a volare per evitare la rete dei rossoneri. Il Diavolo, però, piano piano prende il possesso del campo e del gioco.
Tripla chance per 'Capitan America', peccato ...—
Rapido contropiede rossonero al 26', con Pulisic che, però, incrocia troppo il sinistro e il pallone - calciato in diagonale - termina di poco sul fondo. La Fiorentina si riaffaccia in area del Milan al 30', con il tiro-cross di Gosens che, però, non trova nessun attaccante dei gigliati pronto ad approfittarne.
Al 36' Estupiñán regala il pallone a Guðmundsson, che va alla conclusione. Gabbia, con la schiena, evita problemi. Il Milan si ripresenta al tiro al 38' con Samuele Ricci, ben servito da Alexis Saelemaekers, ma il tentativo del regista rossonero termina di molto alto sulla traversa.
Pericolosi, poi, i viola al 40', quando, sul cross dalla destra di Fabiano Parisi, Ndour stacca di testa. Conclusione tra le braccia di Maignan. Tre minuti più tardi, Guðmundsson salta secco, sul posto, Saelemaekers e va al tiro a giro: pallone fuori di molto, ma i padroni di casa sono vivi e pungenti. L'arbitro del match, Davide Massa della Sezione A.I.A. di Imperia, concede 4' di recupero, nel corso dei quali espelle l'allenatore della Fiorentina, Vanoli, per proteste.
Fiorentina-Milan 0-0 al 45': il Diavolo dovrà essere più attento dietro e molto più cinico in avanti se vorrà portare a casa l'intera posta in palio al 'Franchi'.
