+++ FIORENTINA-MILAN, LE NOTIZIE LIVE +++
Fiorentina-Milan di Serie A: la partita del ‘Franchi’ in diretta | LIVE News
Ecco, di seguito, tutte le informazioni utili in merito alla partita Fiorentina-Milan, in programma alle ore 15:00 di domenica 11 gennaio
Il giornalista de 'La Gazzetta dello Sport' Luca Bianchin parla a poche ore da Fiorentina-Milan. Le ultime novità su Rabiot e la sua disponibilità per la partita
Le ultime news di Fiorentina-Milan, partita che si giocherà oggi alle 15.00, in un clima sicuramente più mite rispetto a quello artico di Zlatan Ibrahimovic
Fiorentina-Milan, probabili formazioni: Massimiliano Allegri potrebbe cambiare molto viste le tante partite in previsione a gennaio. Ecco le ultime novità da 'La Gazzetta dello Sport'
Fiorentina-Milan, il Diavolo torna in campo dopo il pareggio in casa contro il Genoa. Carlo Pellegatti ha parlato anche di Ardon Jashari. Le parole da 'YouTube'
+++ PROLOGO +++
Amici di 'PianetaMilan.it', oggi, alle ore 15:00, si disputerà allo stadio 'Artemio Franchi' di Firenze, Fiorentina-Milan, 20^ giornata del campionato di Serie A 2025-2026. Restate con noi per il LIVE testuale del match e, nell'attesa, ecco a voi tutte le news, in tempo reale, di avvicinamento alla gara.
