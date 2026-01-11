Pianeta Milan
Fiorentina-Milan, Rabiot sarà titolare? Ecco le ultime novità

Il giornalista de 'La Gazzetta dello Sport' Luca Bianchin parla a poche ore da Fiorentina-Milan. Le ultime novità su Rabiot e la sua disponibilità per la partita
Emiliano Guadagnoli
Il Milan continua l'avvicinamento verso Fiorentina-Milan: i rossoneri devono subito riprendersi dopo il pareggio casalingo contro il Genoa, agguantato nel recupero dal colpo di testa di Leao. Qualche cambi previsto per Massimiliano Allegri. Alla vigilia c'era il dubbio Adrien Rabiot, uscito non al meglio dalla sfida contro il Grifone per una botta subita contro il piede. Buone notizie per Massimiliano Allegri in vista di Fiorentina-Milan delle 15:00. Ecco le ultime novità dal giornalista de 'La Gazzetta dello Sport' Luca Bianchin.

"Buone notizie per Adrien Rabiot: la mattinata è andata bene, la botta al piede della partita contro il Genoa fa meno male. Rabiot, a meno di sorprese ora non previste, sarà regolarmente disponibile alle 15 per Fiorentina-Milan". Probabile che il francese parta da titolare.

Questa la probabile formazioni dei rossoneri.

MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Jashari, Rabiot, Estupinan; Pulisic, Fullkrug. Panchina: 1 Terracciano, 96 Torriani, 35 Dutu, 27 Odogu, 24 Athekame, 4 Ricci, 33 Bartesaghi, 19 Fofana, 14 Modric, 4 Ricci, 10 Leao, 18 Nkunku. Allenatore: Allegri.

