partite
Fiorentina-Milan di Serie A in diretta: dove vederla e le probabili formazioni | LIVE NEWS
+++ FIORENTINA-MILAN, LE PROBABILI FORMAZIONI +++
FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodò, Pongracic, Comuzzo, Gosens; Fagioli; Parisi, Mandragora, Ndour, Gudmundsson; Kean. Panchina: 53 Christensen, 1 Lezzerini, 60 Kuoadio, 6 Ranieri, 29 Fortini, 23 Kospo, 14 Nicolussi-Caviglia, 4 Brescianini, 27 Ndour, 65 Parisi, 22 Fazzini, 91 Piccoli, 99 Kouame. Allenatore: Vanoli.
MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Jashari, Rabiot, Estupinan; Pulisic, Fullkrug. Panchina: 1 Terracciano, 96 Torriani, 35 Dutu, 27 Odogu, 24 Athekame, 4 Ricci, 33 Bartesaghi, 19 Fofana, 14 Modric, 4 Ricci, 10 Leao, 18 Nkunku. Allenatore: Allegri.
+++ FIORENTINA-MILAN, LE NOTIZIE LIVE +++
Fiorentina-Milan, probabili formazioni: Massimiliano Allegri potrebbe cambiare molto viste le tante partite in previsione a gennaio. Ecco le ultime novità da 'La Gazzetta dello Sport'
Fiorentina-Milan, il Diavolo torna in campo dopo il pareggio in casa contro il Genoa. Carlo Pellegatti ha parlato anche di Ardon Jashari. Le parole da 'YouTube'
+++ PROLOGO +++
Amici di 'PianetaMilan.it', oggi, alle ore 15:00, si disputerà allo stadio 'Artemio Franchi' di Firenze, Fiorentina-Milan, 20^ giornata del campionato di Serie A 2025-2026. Restate con noi per il LIVE testuale del match e, nell'attesa, ecco a voi tutte le news, in tempo reale, di avvicinamento alla gara.
© RIPRODUZIONE RISERVATA