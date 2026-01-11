Fiorentina-Milan, numeri e dove vederla: ecco tutto ciò che c’è da sapere

Milan, clamoroso scambio con la Juventus. Difensore: il volere di Allegri. Pulisic rinnovo difficile?
QUI MILANELLO—
Il Milan arriva da un pareggio per 1-1 contro il Genoa a San Siro, verdetto che ha interrotto la mini-serie di vittorie di fila con Hellas Verona e Cagliari permettendo comunque di rimanere al secondo posto (a -3 dalla vetta). Proprio a Cagliari, alla prima del 2026, i rossoneri hanno dimostrato solidità difensiva e capacità di capitalizzare le occasioni. La squadra sta attraversando un buon periodo di forma, l'obiettivo è di continuare a raccogliere punti preziosi in campionato. La determinazione e la voglia di migliorare sono evidenti, il gruppo è pronto a dare il massimo. Squalificato Tomori, nessun diffidato, indisponibile Gimenez.
"Troveremo una Fiorentina in ripresa - le parole di Mister Allegri alla vigilia -, la classifica attuale non rispecchia il loro ottimo valore. Troveremo un ambiente difficile, dovremo essere bravi a livello tecnico e anche fisico. Pensiamo a noi stessi, a lavorare: la corsa al vertice è agguerrita. Ci vuole positività e calma. Nkunku ha recuperato. Modrić difficilmente giocherà, verrà comunque in panchina. Il VAR ha dato una grossa mano, ha risolto molti problemi ed errori, ma rimane soggettivo".
QUI FIORENTINA—
La Fiorentina ha recentemente pareggiato 2-2 contro la Lazio a Roma, mostrando carattere e determinazione. Prima di questo, i viola avevano vinto per 1-0 contro la Cremonese, dimostrando di saper essere competitivi. La squadra di Vanoli ha alternato pochi alti e molti bassi finora, ancora alla ricerca di continuità nei risultati e stabilità nell'ambiente. La sfida contro il Milan rappresenta un'opportunità per dimostrare il proprio valore. Attenzione a Kean, nessuno squalificato, indisponibili Džeko e Lamptey.
I NUMERI PRE PARTITA—
Il Milan ha vinto 79 volte su 171 in campionato contro la Fiorentina (45N, 47P), solo contro la Roma (81) i rossoneri hanno più successi nella loro storia in Serie A. La viola è la formazione alla quale i rossoneri hanno anche realizzato più gol (268).
Il Milan è l'unica senza sconfitte in trasferta in questa Serie A (e nei Top-5 campionati europei, al pari del Bayern Monaco): cinque vittorie e tre pareggi, con appena cinque reti incassate (miglior difesa).
Match fra la squadra che ha perso più punti da situazione di vantaggio (Fiorentina 18) e la seconda con più punti guadagnati dopo essere andata sotto nel punteggio (Milan 9, dietro solo al Cagliari 11).
La Fiorentina è una delle squadre (insieme al Cagliari) contro la quale Rafael Leão ha segnato più gol in Serie A: sei in otto sfide, solo una al Franchi (30 marzo 2024, dove fornì anche un assist per Loftus-Cheek).
DOVE GUARDARE FIORENTINA-MILAN—
In Italia verrà trasmessa in diretta su DAZN. Per guardarla in un paese diverso è possibile consultare la sezione "Dove guardare il Milan in TV" alla voce "Estero". Sui canali rossoneri l'appuntamento è con il Matchday di Milan TV: la diretta si aprirà alle 14.15 fino ad arrivare a ridosso del calcio d'inizio, al termine spazio alle interviste e alla conferenza stampa di Mister Allegri. Da non perdere la copertura su acmilan.com, AC Milan Official App, i Social ufficiali e WhatsApp.
QUI SERIE A—
Come arbitro è stato designato Davide Massa, della sezione di Imperia, alla 231esima direzione nel massimo campionato. 24 i precedenti con i rossoneri (sette vittorie), il più recente un anno fa a Torino dove arrivò il ko per 0-2 a domicilio della Juventus. A completare l'organico i guardialinee Meli e Costanzo, il quarto ufficiale Rapuano e al VAR Maresca (AVAR Chiffi).
La 20ª giornata si è aperta sabato con Como-Bologna 1-1, Udinese-Pisa 2-2, Roma-Sassuolo 2-0 e Atalanta-Bologna 2-0. Domenica spazio alle 12.30 a Parma-Lecce, alle 15.00 proprio a Fiorentina-Milan, alle 18.00 a Hellas Verona-Lazio e alle 20.45 a Inter-Napoli. Lunedì, poi, Genoa-Cagliari alle 18.30 e Juventus-Cremonese alle 20.45.
La classifica provvisoria: Inter** 42; Milan** e Roma 39, Napoli** 38; Juventus 36; Como* 34; Atalanta 31; Bologna* 27; Udinese 26; Lazio* 25; Sassuolo e Torino* 23; Cremonese* 22; Cagliari* 19; Parma** 18; Lecce** 17; Genoa* 16; Hellas Verona* e Fiorentina* e Pisa 13. (* = 1 gara in meno; ** = 2 gare in meno)
