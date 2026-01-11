Fiorentina-Milan, numeri e dove vederla: ecco tutto ciò che c’è da sapere

QUI MILANELLO — Il Milan arriva da un pareggio per 1-1 contro il Genoa a San Siro, verdetto che ha interrotto la mini-serie di vittorie di fila con Hellas Verona e Cagliari permettendo comunque di rimanere al secondo posto (a -3 dalla vetta). Proprio a Cagliari, alla prima del 2026, i rossoneri hanno dimostrato solidità difensiva e capacità di capitalizzare le occasioni. La squadra sta attraversando un buon periodo di forma, l'obiettivo è di continuare a raccogliere punti preziosi in campionato. La determinazione e la voglia di migliorare sono evidenti, il gruppo è pronto a dare il massimo. Squalificato Tomori, nessun diffidato, indisponibile Gimenez.

"Troveremo una Fiorentina in ripresa - le parole di Mister Allegri alla vigilia -, la classifica attuale non rispecchia il loro ottimo valore. Troveremo un ambiente difficile, dovremo essere bravi a livello tecnico e anche fisico. Pensiamo a noi stessi, a lavorare: la corsa al vertice è agguerrita. Ci vuole positività e calma. Nkunku ha recuperato. Modrić difficilmente giocherà, verrà comunque in panchina. Il VAR ha dato una grossa mano, ha risolto molti problemi ed errori, ma rimane soggettivo".

QUI FIORENTINA — La Fiorentina ha recentemente pareggiato 2-2 contro la Lazio a Roma, mostrando carattere e determinazione. Prima di questo, i viola avevano vinto per 1-0 contro la Cremonese, dimostrando di saper essere competitivi. La squadra di Vanoli ha alternato pochi alti e molti bassi finora, ancora alla ricerca di continuità nei risultati e stabilità nell'ambiente. La sfida contro il Milan rappresenta un'opportunità per dimostrare il proprio valore. Attenzione a Kean, nessuno squalificato, indisponibili Džeko e Lamptey.

I NUMERI PRE PARTITA — Il Milan ha vinto 79 volte su 171 in campionato contro la Fiorentina (45N, 47P), solo contro la Roma (81) i rossoneri hanno più successi nella loro storia in Serie A. La viola è la formazione alla quale i rossoneri hanno anche realizzato più gol (268).

Il Milan è l'unica senza sconfitte in trasferta in questa Serie A (e nei Top-5 campionati europei, al pari del Bayern Monaco): cinque vittorie e tre pareggi, con appena cinque reti incassate (miglior difesa).

Match fra la squadra che ha perso più punti da situazione di vantaggio (Fiorentina 18) e la seconda con più punti guadagnati dopo essere andata sotto nel punteggio (Milan 9, dietro solo al Cagliari 11).

La Fiorentina è una delle squadre (insieme al Cagliari) contro la quale Rafael Leão ha segnato più gol in Serie A: sei in otto sfide, solo una al Franchi (30 marzo 2024, dove fornì anche un assist per Loftus-Cheek).

DOVE GUARDARE FIORENTINA-MILAN — In Italia verrà trasmessa in diretta su DAZN. Per guardarla in un paese diverso è possibile consultare la sezione "Dove guardare il Milan in TV" alla voce "Estero". Sui canali rossoneri l'appuntamento è con il Matchday di Milan TV: la diretta si aprirà alle 14.15 fino ad arrivare a ridosso del calcio d'inizio, al termine spazio alle interviste e alla conferenza stampa di Mister Allegri. Da non perdere la copertura su acmilan.com, AC Milan Official App, i Social ufficiali e WhatsApp.

QUI SERIE A — Come arbitro è stato designato Davide Massa, della sezione di Imperia, alla 231esima direzione nel massimo campionato. 24 i precedenti con i rossoneri (sette vittorie), il più recente un anno fa a Torino dove arrivò il ko per 0-2 a domicilio della Juventus. A completare l'organico i guardialinee Meli e Costanzo, il quarto ufficiale Rapuano e al VAR Maresca (AVAR Chiffi).

La 20ª giornata si è aperta sabato con Como-Bologna 1-1, Udinese-Pisa 2-2, Roma-Sassuolo 2-0 e Atalanta-Bologna 2-0. Domenica spazio alle 12.30 a Parma-Lecce, alle 15.00 proprio a Fiorentina-Milan, alle 18.00 a Hellas Verona-Lazio e alle 20.45 a Inter-Napoli. Lunedì, poi, Genoa-Cagliari alle 18.30 e Juventus-Cremonese alle 20.45.

La classifica provvisoria: Inter** 42; Milan** e Roma 39, Napoli** 38; Juventus 36; Como* 34; Atalanta 31; Bologna* 27; Udinese 26; Lazio* 25; Sassuolo e Torino* 23; Cremonese* 22; Cagliari* 19; Parma** 18; Lecce** 17; Genoa* 16; Hellas Verona* e Fiorentina* e Pisa 13. (* = 1 gara in meno; ** = 2 gare in meno)