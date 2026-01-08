partite
Milan-Genoa di Serie A in diretta: dove vederla e le probabili formazioni | LIVE NEWS
+++ MILAN-GENOA, LE PROBABILI FORMAZIONI +++
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. Panchina: Terracciano, Torriani, Athekame, De Winter, Odogu, Estupinan, Jashari, Ricci, Loftus-Cheek, Fullkrug. Allenatore: Allegri.
GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson, Martin; Vitinha, Colombo. Panchina: Sommariva, Lysionok, Carboni, Fini, Stanciu, Masini, Venturino, Ekhator, Sabelli, Otoa, Cuenca, Thorsby. Allenatore: De Rossi.
+++ MILAN-GENOA, LE NOTIZIE LIVE +++
+++ PROLOGO +++
Amici di 'PianetaMilan.it', oggi, alle ore 20:45, si disputerà allo stadio 'San Siro' di Milano, Milan-Genoa, 19^ giornata del campionato di Serie A 2025-2026. Restate con noi per il LIVE testuale del match e, nell'attesa, ecco a voi tutte le news, in tempo reale, di avvicinamento alla gara.
© RIPRODUZIONE RISERVATA