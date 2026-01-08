Milan-Genoa, numeri e dove vederla: ecco tutto ciò che c’è da sapere

QUI MILANELLO — La settimana quasi piena - da venerdì 2 a giovedì 8 - di lavoro in casa rossonera è stata quantomai necessaria, dal momento che la squadra di Allegri è attesa dal periodo più intenso della stagione. Quella col Genoa sarà infatti la prima di quattro partite nello spazio di dieci giorni, includendo il recupero della trasferta di Como rinviata per l'impegno in Supercoppa Italiana. Le scelte a livello di formazione potrebbero risentire di questo aspetto, dal momento che non cambia il roster dei disponibili per il Mister rispetto alla vittoria in Sardegna. Dopo essere entrato nel finale a Cagliari può esserci spazio dal primo minuto per Matteo Gabbia, mentre in avanti si potrebbe rivedere la coppia formata da Pulisic e Leão, anche alla luce del problema alla caviglia di Nkunku che non sarà a disposizione. Diffidato Tomori.

"Domani affrontiamo un Genoa che nelle ultime dieci partite ha sempre segnato, con giocatori tecnicamente molto validi", le parole alla vigilia di Allegri. "Dobbiamo avere grande rispetto, con l'obiettivo di portare a casa i tre punti, la quota Champions si è alzata. Quando giochi per vincere, una palla decide anche una stagione. Serve lucidità mentale, e questo ci permette di far gol al primo tiro".

QUI GENOA — L'arrivo in panchina di Daniele De Rossi - che non ha parlato in conferenza stampa alla vigilia - ha permesso ai rossoblù di cambiare marcia dopo un inizio difficile e di uscire dalla zona retrocessione. L'ultimo periodo, però, è stato avaro di soddisfazioni in termini di risultati: il pari casalingo contro il Pisa di sabato 3 ha interrotto una striscia di tre sconfitte consecutive, pur contro avversarie di rango (Inter, Atalanta, Roma). Non va meglio sul fronte dei giocatori disponibili, dato che alla lista degli assenti già noti - Siegrist, Cornet, Grønbæk e l'ex Messias, oltre a Onana impegnato in Coppa d'Africa - si è aggiunto Ekuban, out per diverse settimnae a causa di una lesione muscolare. In avanti, nel 3-5-2 di De Rossi, spazio alla coppia Vitinha-Colombo, da tenere d'occhio anche Norton-Cuffy e Martín sugli esterni. Diffidato Østigård.

I NUMERI PRE PARTITA — Il Milan non ha mai perso in Serie A nelle sette sfide disputate contro il Genoa con Massimiliano Allegri in panchina (5V, 2N); sotto la guida dell'attuale tecnico, solo contro il Bologna e il Cagliari i rossoneri hanno disputato più gare (otto contro entrambi) senza mai perdere in campionato.

Milan e Genoa hanno pareggiato le ultime due sfide in Lombardia in campionato (3-3 il 5 maggio 2024 e 0-0 il 15 dicembre 2024), solo una volta hanno registrato tre pareggi interni di fila in casa dei rossoneri in Serie A: tra il 1976 e il 1981.

Il Milan ha vinto tre delle ultime quattro gare casalinghe in Serie A (1N) e in tre di queste non ha subito gol; dopo il successo per 3-0 contro l'Hellas Verona, i rossoneri potrebbero segnare almeno tre reti per due match interni di fila in campionato per la prima volta da settembre 2024 (4-0 al Venezia, 3-0 al Lecce).

Adrien Rabiot ha fornito tre assist in questo campionato, inclusi due nelle ultime due presenze; in Serie A ha trovato più passaggi vincenti solamente con la Juventus nella stagione 2022/23 (quattro). Inoltre, tra i calciatori con almeno cinque reti realizzate in questo campionato Christian Pulisic (una rete ogni 76 minuti disputati) e Rafael Leão (una ogni 121) sono i due con la miglior media gol.

DOVE GUARDARE MILAN-GENOA — In Italia verrà trasmessa in diretta su DAZN. Per guardarla in un paese diverso è possibile consultare la sezione "Dove guardare il Milan in TV" alla voce "Estero". Sui canali rossoneri l'appuntamento è con il Matchday di Milan TV: la diretta si aprirà alle 20.00 fino ad arrivare a ridosso del calcio d'inizio, al termine spazio alle interviste e alla conferenza stampa di Mister Allegri. Da non perdere la copertura su acmilan.com, AC Milan Official App, i Social ufficiali e WhatsApp.

QUI SERIE A — La partita di San Siro è stata affidata a Maurizio Mariani, esperto fischietto della sezione di Aprilia. 22 i precedenti con i rossoneri, 18 con il Genoa ma prima designazione stagionale con entrambe le squadre. Mariani sarà assistito dai guardalinee Bindoni e Moro, dal quarto ufficiale Turrini e dal VAR Di Paolo (Paterna sarà l'AVAR).

La 19ª giornata si concluderà con Milan-Genoa, partita preceduta da Cremonese-Cagliari alle 18.30. Nell'ultimo turno del girone d'andata si sono già disputate, tra il 6 e il 7 gennaio, Pisa-Como 0-3, Lecce-Roma 0-2, Sassuolo-Juventus 0-3, Bologna-Atalanta 0-2, Napoli-Hellas Verona 2-2, Lazio-Fiorentina 2-2, Parma-Inter 0-2 e Torino-Udinese 1-2.

La classifica: Inter* 42; Milan** e Napoli* 38; Juventus e Roma 36; Como* 33; Atalanta 28; Bologna* 26; Lazio e Udinese 25; Sassuolo e Torino 23; Cremonese* 21; Cagliari* e Parma* 18; Lecce* 17; Genoa* 15; Fiorentina e Hellas Verona* 13; Pisa 12. (* = una partita in meno; ** = due partite in meno)