Milan-Genoa, 19^ giornata del campionato di Serie A 2025-26. Questa sera il Diavolo torna a San Siro dopo la vittoria contro il Verona proprio al Meazza e l'1-0 in trasferta contro il Cagliari. I rossoneri devono tenere il ritmo in classifica di Napoli e Inter, che al momento sembrano le favorite per lo Scudetto. La squadra di Massimiliano Allegri resta al secondo posto in campionato, con una partita in meno rispetto alla squadra di Chivu. Il Grifone di De Rossi cerca invece punti per la salvezza. Ecco le probabili formazioni di Milan-Genoa da 'La Gazzetta dello Sport'. PROSSIMA SCHEDA>>>
Milan-Genoa, probabili formazioni: zero calcoli. Allegri se la gioca così?
FORMAZIONI
Milan-Genoa, probabili formazioni: zero calcoli. Allegri se la gioca così?
Milan-Genoa, probabili formazioni: zero calcoli per Massimiliano Allegri che dovrebbe puntare sui migliori possibili. Le ultime novità da 'La Gazzetta dello Sport'
