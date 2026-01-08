Milan-Genoa, Loftus-Cheek deve migliorare: segnali Allegri e Ambrosini ...

Milan-Genoa, Loftus-Cheek dovrebbe partire dalla panchina per la sfida di San Siro. L'inglese potrebbe essere comunque fondamentale per Allegri, sia in attacco che a centrocampo. Intorno al centrocampista ci sono voci di mercato, specialmente sulla Lazio. Il Diavolo però lo vorrebbe tenere visto che è importantissimo nello scacchiere tattico di Allegri. Quello che si aspetta da Loftus-Cheek è un impatto maggiore a livello fisico e in chiave realizzativa.