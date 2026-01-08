Pianeta Milan
MILAN-GENOA

Allegri: “Loftus-Cheek dev’essere determinante”. Segnale da Ambrosini. Ora per il Milan serve …

Milan-Genoa, Loftus-Cheek deve migliorare: segnali Allegri e Ambrosini ...
Milan-Genoa, Loftus-Cheek dovrebbe partire dalla panchina. Due importanti segnali arrivano da Massimiliano Allegri e Massimo Ambrosini. Ecco la nostra analisi
Emiliano Guadagnoli
Milan-Genoa, Loftus-Cheek dovrebbe partire dalla panchina per la sfida di San Siro. L'inglese potrebbe essere comunque fondamentale per Allegri, sia in attacco che a centrocampo. Intorno al centrocampista ci sono voci di mercato, specialmente sulla Lazio. Il Diavolo però lo vorrebbe tenere visto che è importantissimo nello scacchiere tattico di Allegri. Quello che si aspetta da Loftus-Cheek è un impatto maggiore a livello fisico e in chiave realizzativa.

Milan-Genoa, per Loftus-Cheek doppio segnale

Questo il chiaro segnale che arriva da Massimiliano Allegri: "Lui deve switchare ed essere più determinante in zona gol. Ha potenzialità importanti, deve determinare di più anche nei colpi di testa in area. Ma sono molto contento". Parole che non sono troppo distanti da quanto detto da Massimo Ambrosini sempre su Loftus-Cheek: "Anche Loftus con la sua fisicità secondo me può dare una grande mano: uno come lui io non lo cederei mai perché a questo Milan servono i suoi gol e le sue percussioni palla al piede partendo da centrocampo".

LEGGI ANCHE: Milan-Genoa, probabili formazioni: zero calcoli. Allegri se la gioca così?>>>

Personaggi importanti nel mondo del calcio sono quindi convintissimi che Loftus-Cheek possa essere più impattante, soprattutto in zona gol. E l'inglese ha già dimostrato di poterlo fare con il Milan: nel suo primo anno in rossonero chiuse con 10 gol stagionali. Ora sta all'inglese ritrovare la strada per il gol. Le qualità ci sono tutte.

