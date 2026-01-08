Milan-Genoa, Loftus-Cheek deve migliorare: segnali Allegri e Ambrosini ...

Milan-Genoa, Loftus-Cheek dovrebbe partire dalla panchina. Due importanti segnali arrivano da Massimiliano Allegri e Massimo Ambrosini. Ecco la nostra analisi
Milan-Genoa, Loftus-Cheek dovrebbe partire dalla panchina per la sfida di San Siro. L'inglese potrebbe essere comunque fondamentale per Allegri, sia in attacco che a centrocampo. Intorno al centrocampista ci sono voci di mercato, specialmente sulla Lazio. Il Diavolo però lo vorrebbe tenere visto che è importantissimo nello scacchiere tattico di Allegri. Quello che si aspetta da Loftus-Cheek è un impatto maggiore a livello fisico e in chiave realizzativa.
Milan-Genoa, per Loftus-Cheek doppio segnale
Questo il chiaro segnale che arriva da Massimiliano Allegri: "Lui deve switchare ed essere più determinante in zona gol. Ha potenzialità importanti, deve determinare di più anche nei colpi di testa in area. Ma sono molto contento". Parole che non sono troppo distanti da quanto detto da Massimo Ambrosini sempre su Loftus-Cheek: "Anche Loftus con la sua fisicità secondo me può dare una grande mano: uno come lui io non lo cederei mai perché a questo Milan servono i suoi gol e le sue percussioni palla al piede partendo da centrocampo".