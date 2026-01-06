Milan, Ambrosini: 'Rabiot e Modric danno spessore. Allegri ...'

"Ha un’anima abbastanza evidente ed è sorretto da giocatori come Modric e Rabiot che danno un spessore pazzesco ". L'ex capitano del Milan Massimo Ambrosini parla così del centrocampo rossonero nella sua intervista a 'La Gazzetta dello Sport' ( qui tutte le parole ): "Modric si è calato alla perfezione in una realtà nuova per lui visto che al Real era abituato a giocare tanto il pallone, mentre adesso fa spesso cose fondamentali in fase di non possesso".

Ancora sul centrocampo rossonero: "Diciamo che gli acquisti di Modric e Rabiot hanno cambiato il volto non solo del centrocampo, ma del Milan intero. Due innesti come quelli del croato e del francese hanno trasmesso una percezione di forza notevole e in una squadra sentirsi forti è fondamentale almeno quanto esserlo davvero. Là in mezzo Allegri non teme confronti con il Napoli e l’Inter".