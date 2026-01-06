Solito appuntamento quasi settimanale con Antonio Cassano e le sue critiche a Massimiliano Allegri, allenatore del Milan: "La clessidra sta finendo, il tempo è quasi esaurito. Il Milan gioca di mer*a, non fanno tre passaggi. Allegri è furbo, ma non è capace". Queste le parole dell'ex attaccante rossonero al podcast 'Viva El Futbol' (parole riprese dal sito AllMilan). L'ex fantasista del Milan continua: "Trovo che goda di protezione mediatica, è fermo a 7 anni fa. Tra un mese vedremo dove sarà. Ora avrà due partite semplici, poi arriveranno Como, Roma e Bologna. I milanisti non sono contenti. Allegri fa un 5-3-2 dietro la linea della palla, la squadra gioca da schifo, sono 10 anni che non vince".