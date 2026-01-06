Pianeta Milan
Cassano duro: 'Il Milan gioca di mer*a. Allegri non è capace. Leao è una pippa'
L'ex attaccante rossonero Antonio Cassano ha attaccato di nuovo il Milan di Massimiliano Allegri. Critiche anche a Rafael Leao. L'estratto da 'Viva El Futbol'
Emiliano Guadagnoli 

Solito appuntamento quasi settimanale con Antonio Cassano e le sue critiche a Massimiliano Allegri, allenatore del Milan: "La clessidra sta finendo, il tempo è quasi esaurito. Il Milan gioca di mer*a, non fanno tre passaggi. Allegri è furbo, ma non è capace". Queste le parole dell'ex attaccante rossonero al podcast 'Viva El Futbol' (parole riprese dal sito AllMilan). L'ex fantasista del Milan continua: "Trovo che goda di protezione mediatica, è fermo a 7 anni fa. Tra un mese vedremo dove sarà. Ora avrà due partite semplici, poi arriveranno Como, Roma e Bologna. I milanisti non sono contenti. Allegri fa un 5-3-2 dietro la linea della palla, la squadra gioca da schifo, sono 10 anni che non vince".

Stavolta Cassano ha parlato anche di Leao, un altro elemento del Milan spesso criticato dall'ex giocatore del Diavolo. Ecco le sue parole in merito al portoghese.

"Il gol di Leao contro il Cagliari? C’è l’errore del portiere. Contro i rossoblù è stato impalpabile, non sa giocare spalle alla porta. Dei numeri non me ne frega nulla, anche Inzaghi aveva fatto tanti gol ma era scarso. Mi ricorda Richarlison. Leao è una pippa, non centra nulla con il gioco del calcio, lo fanno passare da fenomeno ma è scarso".

