Milan, il cinismo è la tua arma letale: ecco il dato che lo conferma

Il 'Corriere dello Sport' ha analizzato un dato del Milan di Massimiliano Allegri che spiega la sua idea di calcio. Ecco l'analisi sul cinismo del Diavolo
Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola dedica un articolo a una statistica molto particolare in cui il Milan eccelle. Parliamo dei gol arrivati al primo tiro in porta della partita. Sono infatti già 11 le marcature arrivate alla prima conclusione verso la porta avversaria. Questo dato spiega la mentalità trasmessa alla squadra dal proprio allenatore Massimiliano Allegri, che ha praticamente sempre basato le sue vittorie su cinismo e solidità.
Milan, secondo miglior attacco e cinismo da invidiare
—
Come scrive il quotidiano, "Allegri fin dal primo giorno ha chiesto due cose al suo gruppo: da un lato una difesa bunker e dall'altro lato di essere precisi in zona offensiva". Sembra che lo spogliatoio rossonero abbia assorbito il messaggio. E i risultati si vedono. Il Milan è in piena lotta Scudetto, assieme a Inter e Napoli e nonostante l'efficacia sotto porta, detiene il secondo miglior attacco della Serie A, dietro solo ai nerazzurri di Chivu. Nelle ultime due partite, questa filosofia di gioco è stata ancora di più marcata. Sia contro il Verona che contro il Cagliari, il Diavolo ha sbloccato la sfida al primo tiro in porta dopo una fase iniziale di difficoltà.