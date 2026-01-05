Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Milan letale al primo tiro in porta: ecco il dato che esalta il cinismo di Allegri

ULTIME MILAN NEWS

Milan letale al primo tiro in porta: ecco il dato che esalta il cinismo di Allegri

Milan, il cinismo è la tua arma letale: ecco il dato che lo conferma
Il 'Corriere dello Sport' ha analizzato un dato del Milan di Massimiliano Allegri che spiega la sua idea di calcio. Ecco l'analisi sul cinismo del Diavolo
Redazione

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola dedica un articolo a una statistica molto particolare in cui il Milan eccelle. Parliamo dei gol arrivati al primo tiro in porta della partita. Sono infatti già 11 le marcature arrivate alla prima conclusione verso la porta avversaria. Questo dato spiega la mentalità trasmessa alla squadra dal proprio allenatore Massimiliano Allegri, che ha praticamente sempre basato le sue vittorie su cinismo e solidità.

Milan, secondo miglior attacco e cinismo da invidiare

—  

Come scrive il quotidiano, "Allegri fin dal primo giorno ha chiesto due cose al suo gruppo: da un lato una difesa bunker e dall'altro lato di essere precisi in zona offensiva". Sembra che lo spogliatoio rossonero abbia assorbito il messaggio. E i risultati si vedono. Il Milan è in piena lotta Scudetto, assieme a Inter e Napoli e nonostante l'efficacia sotto porta, detiene il secondo miglior attacco della Serie A, dietro solo ai nerazzurri di Chivu. Nelle ultime due partite, questa filosofia di gioco è stata ancora di più marcata. Sia contro il Verona che contro il Cagliari, il Diavolo ha sbloccato la sfida al primo tiro in porta dopo una fase iniziale di difficoltà.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Leao sta diventando un bomber per il Milan: due numeri sono sorprendenti. L’analisi

L'analisi del 'Corriere dello Sport' facendo un approfondimento sui giocatori che hanno segnato questi 11 gol al primo tiro in porta. In vetta a questa particolare classifica troviamo Rafael Leao. Quattro dei suoi sei gol in campionato sono arrivati alla prima conclusione in porta della squadra, e sono risultati spesso decisivi per il risultato finale. Al secondo posto invece troviamo Pavlovic. Sia il gol contro la Cremonese a inizio stagione, che con la Roma, sono arrivati al primo tentativo in porta. Accanto al serbo anche Saelemaekers a quota due. Seguono poi a un solo gol al primo tentativo Rabiot, Ricci e Pulisic.

Leggi anche
Condò sul mercato: “Se i Modric hanno aggiunto tanto, pesano i flop degli Nkunku”
Retroscena Milan, cosa è successo il 22 dicembre a Milanello tra Allegri e i giocatori

© RIPRODUZIONE RISERVATA