Milan, il cinismo è la tua arma letale: ecco il dato che lo conferma

Milan, secondo miglior attacco e cinismo da invidiare

Come scrive il quotidiano, "Allegri fin dal primo giorno ha chiesto due cose al suo gruppo: da un lato una difesa bunker e dall'altro lato di essere precisi in zona offensiva". Sembra che lo spogliatoio rossonero abbia assorbito il messaggio. E i risultati si vedono. Il Milan è in piena lotta Scudetto, assieme a Inter e Napoli e nonostante l'efficacia sotto porta, detiene il secondo miglior attacco della Serie A, dietro solo ai nerazzurri di Chivu. Nelle ultime due partite, questa filosofia di gioco è stata ancora di più marcata. Sia contro il Verona che contro il Cagliari, il Diavolo ha sbloccato la sfida al primo tiro in porta dopo una fase iniziale di difficoltà.