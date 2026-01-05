Pianeta Milan
Borghi: “Milan: Leao, calato in una dimensione diversa, fattura. Quando c’è fa la differenza”

Stefano Borghi, giornalista sportivo e telecronista per 'DAZN', ha parlato di Rafael Leao, match-winner di Cagliari-Milan 0-1 dello scorso venerdì sera alla 'Unipol Domus', in un video pubblicato sul suo canale ufficiale su 'YouTube'. Il commento
Venerdì scorso il Milan di Massimiliano Allegri ha vinto, alla 'Unipol Domus' di Cagliari, di 'corto muso': lo 0-1 in Sardegna l'ha siglato, al minuto 50, Rafael Leao con un bolide di sinistro dall'interno dell'area di rigore che non ha lasciato scampo ad Elia Caprile.

"Leao ha tutti i crismi e le potenzialità per essere decisivo, ma ..."

Stefano Borghi, giornalista sportivo e telecronista per 'DAZN', ha parlato proprio del numero 10 portoghese in un video pubblicato sul suo canale ufficiale su 'YouTube'. Ecco il suo commento. "Ancora una volta decisivo, giocando da centravanti, ancora una volta è lui a sbloccare la partita, a vincerla, e questo è un fattore. Leao sta mancando per diverse parti di questa stagione per problemi fisici ma quando c'è, seppur calato in una dimensione diversa, che non sta interpretando affatto male, Leao il suo contributo lo porta, Leao fattura".

"Questo è Rafael Leao, un giocatore che ha tutti i crismi e tutte le potenzialità per essere decisivo ma è un giocatore che quella continuità, quella fiamma eterna non la tira fuori. Però per il Milan, specialmente in una situazione così risicata lì davanti, con Santiago Giménez fuori a tempo indeterminato, con Christian Pulisic che anche lui c'è ad intermittenza, Leao quando c'è fa la differenza", ha chiosato Borghi.

