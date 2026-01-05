"Leao ha tutti i crismi e le potenzialità per essere decisivo, ma ..."

Stefano Borghi, giornalista sportivo e telecronista per 'DAZN', ha parlato proprio del numero 10 portoghese in un video pubblicato sul suo canale ufficiale su 'YouTube'. Ecco il suo commento. "Ancora una volta decisivo, giocando da centravanti, ancora una volta è lui a sbloccare la partita, a vincerla, e questo è un fattore. Leao sta mancando per diverse parti di questa stagione per problemi fisici ma quando c'è, seppur calato in una dimensione diversa, che non sta interpretando affatto male, Leao il suo contributo lo porta, Leao fattura".