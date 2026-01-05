Venerdì 2 gennaio 2026 ha riaperto i battenti il calciomercato e il Milan, ne siamo certi, sarà un protagonista indiscusso della sessione invernale. La squadra messa a disposizione del tecnico Massimiliano Allegri non sarà stravolta, così come è stato la scorsa estate, ma soltanto ritoccata. Perfezionata, migliorata. Ovviamente, in quelle posizioni di campo dove il Diavolo - effettivamente - necessita di un rinforzo. Non soltanto a livello numerico, ma anche qualitativo. Vediamo come intendono operare i dirigenti rossoneri. PROSSIMA SCHEDA