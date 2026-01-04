Pianeta Milan
Rabiot trascina il Milan: qualità in mezzo al campo, presenza costante in zona gol e leadership

Milan, Rabiot ti fa volare: i migliori 10 milioni di euro mai spesi
Nell'ultima sessione di mercato estiva, il Milan ha comprato Adrien Rabiot per circa 10 milioni di euro: il francese ha cambiato il Diavolo. Ecco un approfondimento sull'impatto dell'ex Marsiglia
Uno dei migliori colpi estivi dell'intero campionato italiano è stato, senza dubbio, Adrien Rabiot. Come noto, il centrocampista ex Juventus è stato fortemente voluto dall'allenatore del Milan Massimiliano Allegri, che nel mese di agosto ha spinto per avere il suo fidato 'cavallo pazzo' a Milanello. L'affare è stato un successo sotto tutti i punti di vista. A livello economico, il club rossonero ha pagato circa 10 milioni di euro (bonus compresi) per strapparlo al Marsiglia. Sotto il lato tecnico, si è rivelato un dominatore del centrocampo fin dalle prime uscite.

Milan, con Rabiot hai svoltato: è sempre uno dei migliori in campo

Questa sua potenza si mostra in ogni sfida del Diavolo. Anche nelle ultime due partite del Milan, quelle successive alla piccola flessione contro Sassuolo e Napoli in Supercoppa Italiana, Adrien Rabiot è stato uno dei migliori in campo. Sia contro il Verona di Paolo Zanetti che contro il Cagliari di Fabio Pisacane, il francese si è rivelato decisivo, anche in zona gol.

Nell'ultima sfida del 2025, l'ex Marsiglia è stato fondamentale nel gol che ha sbloccato il match, fino a quel momento bloccato e complicato per i rossoneri. La spizzata sul primo palo ha permesso a Christian Pulisic di segnare il gol che ha facilitato il secondo tempo, concluso con la doppietta di Christopher Nkunku. Anche contro il Cagliari un assist decisivo, stavolta per Rafael Leao a inizio secondo tempo. Con queste due assistenze, il conto totale dei passaggi decisivi sale a 3, a cui va aggiunto un gol, splendido, arrivato nella rimonta contro il Torino.

Fiducia ripagata: Rabiot sposta sia in campo che fuori

Ma la sua importanza non si legge solo con i numeri. Non è un caso che Max lo abbia voluto fin dall'inizio del mercato e appena ha sentito degli avvenimenti nello spogliatoio del Marsiglia ha convinto la sua fidata mezzala a sposare il nuovo corso rossonero. Questa immensa fiducia si legge anche nella presenza in campo. Adrien Rabiot, a causa del problema al polpaccio, ha giocato solo 10 partite in Serie A con la maglia del Milan, rimanendo in campo per tutti i minuti.

Con lui in campo non si perde. L'unica sconfitta del Milan è infatti arrivata contro la Cremonese, quando il francese non era ancora un nuovo centrocampista rossonero. Ma il suo peso si misura anche nello spogliatoio. Fin da subito, il francese si è eretto come colonna di un gruppo che l'anno scorso mancava di leader e mentalità. Lui ha portato anche quella. Basti pensare alle parole rilasciate a 'Sky Sport' sull'obiettivo del Milan in questo campionato: "Dobbiamo avere questa mentalità di voler andare anche più in alto. Dobbiamo far capire quanto è bello vincere ai nostri compagni meno esperti. Qui al Milan lo è anche di più".

