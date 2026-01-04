Il Milan, nell'anticipo della Serie A, è tornato in campo conquistando la prima vittoria del 2026. I ragazzi di Massimiliano Allegri hanno battuto il Cagliari in trasferta per 1-0 grazie al gol di Rafael Leao. Dopo un primo tempo non proprio spumeggiante, i rossoneri son riusciti a sbloccare la partita al 50esimo con un gol del portoghese su assist di Rabiot. Il Milan, con la vittoria di ieri sera, ha perciò riconquistato il primo posto in classifica. Enrico Varriale, giornalista sportivo, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni in merito al match di ieri, commentando su X la prestazione dei rossoneri di Allegri. Ecco, di seguito, le sue parole:
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN news milan ultime notizie Varriale: “Comincia bene il 2026 del Milan che supera il Cagliari e torna in vetta”
SOCIAL
Varriale: “Comincia bene il 2026 del Milan che supera il Cagliari e torna in vetta”
Enrico Varriale, giornalista sportivo, ha voluto rilasciare il suo pensiero sula partita di ieri fra Cagliari e Milan, finita 1-0 per i rossoneri grazie ad un gol di Rafael Leao, il 6 della stagione 25-26
Milan, le parole di Varriale—
LEGGI ANCHE: Milan, niente Juventus per Theo! Maignan verso il rinnovo di contratto, mentre Nkunku...
"Comincia bene il 2026 del Milan che supera il Cagliari e torna in vetta alla classifica. La squadra di Allegri parte lenta nel 1° tempo cedendo terreno ai padroni di casa. Poi nella ripresa cambio di marcia, il gol di Leao e controllo fino alla fine senza correre rischi"
© RIPRODUZIONE RISERVATA