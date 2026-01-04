Enrico Varriale, giornalista sportivo, ha voluto rilasciare il suo pensiero sula partita di ieri fra Cagliari e Milan, finita 1-0 per i rossoneri grazie ad un gol di Rafael Leao, il 6 della stagione 25-26

Il Milan, nell'anticipo della Serie A, è tornato in campo conquistando la prima vittoria del 2026. I ragazzi di Massimiliano Allegri hanno battuto il Cagliari in trasferta per 1-0 grazie al gol di Rafael Leao. Dopo un primo tempo non proprio spumeggiante, i rossoneri son riusciti a sbloccare la partita al 50esimo con un gol del portoghese su assist di Rabiot. Il Milan, con la vittoria di ieri sera, ha perciò riconquistato il primo posto in classifica. Enrico Varriale, giornalista sportivo, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni in merito al match di ieri, commentando su X la prestazione dei rossoneri di Allegri. Ecco, di seguito, le sue parole: