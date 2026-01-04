Milan, le parole di Pedullà

"Il Milan ha vinto e conta vincere. Ha vinto dopo un primo tempo un po' così ma nel secondo è entrato con la testa giusta, ha trovato questo lampo di Leao che vale il momentaneo primo posto. Avete visto che ha dovuto fare a meno di tanti titolari, ha dovuto giocare con Bartesaghi nella difesa a tre, ha giocato con Loftus-Cheek alle spalle di Leao e soprattutto secondo me ci sono state delle dichiarazioni importanti da parte di Tare prima della partita che ha un po' spento, voi direte che le parole quando ci riferiamo a un mercato contano poco, ma sono sempre parole che vanno ribadite e commentate".