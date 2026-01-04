Pianeta Milan
Pedullà: "Il Milan ha vinto e conta vincere. Ha trovato il lampo con Leao e…"

Pedullà: “Il Milan ha vinto e conta vincere. Ha trovato il lampo con Leao e…”

Nel suo canale YouTube, il giornalista sportivo Alfredo Pedullà ha pubblicato un video dove ha voluto commentare la vittoria del Milan ma non solo: discussa anche la situazione legata a Christopher Nkunku...
Alessia Scataglini

Nel suo canale YouTube, il giornalista sportivo Alfredo Pedullà ha pubblicato un video dove ha voluto commentare la vittoria del Milan di Massimiliano Allegri sul Cagliari per 0-1 grazie al gol di Leao arrivato nel secondo tempo. Ma non è tutto, Pedullà ha voluto commentare anche le voci di mercato che riguardano Christopher Nkunku. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, le parole di Pedullà

"Il Milan ha vinto e conta vincere. Ha vinto dopo un primo tempo un po' così ma nel secondo è entrato con la testa giusta, ha trovato questo lampo di Leao che vale il momentaneo primo posto. Avete visto che ha dovuto fare a meno di tanti titolari, ha dovuto giocare con Bartesaghi nella difesa a tre, ha giocato con Loftus-Cheek alle spalle di Leao e soprattutto secondo me ci sono state delle dichiarazioni importanti da parte di Tare prima della partita che ha un po' spento, voi direte che le parole quando ci riferiamo a un mercato contano poco, ma sono sempre parole che vanno ribadite e commentate".

Pedullà ha poi aggiunto: "Ha escluso qualsiasi ipotesi su Nkunku anche se c'è stato il sondaggio del Fenerbahce di Tedesco che lo conosce bene dai tempi del Lipsia, vediamo quello che accadrà. Maignan non ha avuto grandissime parate da fare, è stata una partita di ordinaria amministrazione".

