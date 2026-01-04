Modrić ha brillato come il vero leader in campo, dimostrando ancora una volta la propria classe e in generale il proprio repertorio con una prestazione impeccabile. Ha effettuato passaggi precisi e organizzato la manovra in modo eccezionale, contribuendo a mantenere il possesso palla e a creare occasioni pericolose. La sua capacità di intercettare i passaggi avversari e di avviare le azioni d'attacco è stata determinante. La sua visione e la sua esperienza hanno fatto la differenza nei momenti cruciali del match.