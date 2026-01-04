Pianeta Milan
Cagliari-Milan, Modric incanta il popolo rossonero: eletto MVP del match

Cagliari-Milan, Modric incanta il popolo rossonero: eletto MVP del match - immagine 1
Il Milan batte il Cagliari 1-0 grazie al gol di Leao, ma a brillare oltre al portoghese c'è anche lui: Luka Modric, vincitore del premio di MVP del match
Il Milan di Massimiliano Allegri, nella serata di venerdì, è tornato alla vittoria: battuto il Cagliari per 1-0 in trasferta grazie al gol di Rafael Leao. Contro i sardi, il Milan porta a cassa 3 punti fondamentali ma, oltre al risultato positivo, è emersa anche una prestazione a dir poco fenomenale da parte di Luka Modric. Il croato, dopo il match contro i sardi, ha vinto il premio di MVP. La nota del club rossonero:

Il Milan conquista una vittoria importante contro il Cagliari, imponendosi per 1-0 grazie a una prestazione straordinaria di Luka Modrić. Il centrocampista croato ha dominato il gioco, orchestrando le azioni offensive e difensive con maestria. Il gol decisivo è stato segnato da Leão al 50', su assist di Rabiot, ma è Modrić a vincere il premio di MVP per il popolo milanista.

Modrić ha brillato come il vero leader in campo, dimostrando ancora una volta la propria classe e in generale il proprio repertorio con una prestazione impeccabile. Ha effettuato passaggi precisi e organizzato la manovra in modo eccezionale, contribuendo a mantenere il possesso palla e a creare occasioni pericolose. La sua capacità di intercettare i passaggi avversari e di avviare le azioni d'attacco è stata determinante. La sua visione e la sua esperienza hanno fatto la differenza nei momenti cruciali del match.

Il suo lavoro è stato fondamentale per mantenere il controllo della gara e garantire il successo ai rossoneri. Le statistiche di Modrić parlano chiaro: 69 passaggi positivi, 3 tackle vincenti e 3 respinte difensive. La sua presenza è stata un punto di riferimento costante per i compagni, ribadendo l'importanza per la squadra.

Con il 51% dei voti espressi su AC Milan Official App, Modrić ha superato nella corsa all'MVP Leão, Rabiot e De Winter. Una prestazione maiuscola a risottolineare il valore di Luka e che lascia ben sperare per i prossimi impegni. Bravo!

