Milan, Estupinan crollo di valore. Male Nkunku e c'è anche una sorpresa

Il Milan vince ancora in campionato: il gol di Leao contro il Cagliari permette alla squadra di Allegri di continuare una striscia positiva in Serie A che continua dalla seconda giornata, ovvero dopo la sola sconfitta in campionato contro la Cremonese. Nonostante le tante partite con risultati positivi alcuni giocatori non ne hanno giovato, anzi. Difficoltà, poche presenze, infortuni e non solo influenzano le valutazione di mercato. Il sito specializzato Transfermarkt ha aggiornato le valutazioni anche dei giocatori rossoneri. Ecco chi è in netto calo.