Pagelle Cagliari-Milan 0-1: sempre Rafa Leao, benissimo la difesa

PAGELLE CAGLIARI-MILAN - Non è certamente uno dei Milan migliori della stagione. L'anno inizia con difficoltà: nei primi minuti il Cagliari si affaccia tre volte in attacco e il Milan sembra stonato. Però, a differenza di un anno fa, il gol non lo prende. E questo è già un segnale positivo di crescita per attenzione e maturità. Col passare dei minuti il Milan prende campo, ma non crea mai pericoli. Il primo tiro in porta lo fa Adopo di testa, niente di che. Il primo tempo si chiude senza emozioni particolari, ma con un Cagliari sicuramente migliore dei rossoneri. La ripresa però vede un Milan completamente diverso, che aggredisce la partita e la sblocca subito. Rafa Leao decisivo come sempre, poi altre due occasioni nitide per i rossoneri, che nel secondo tempo non rischiano mai. Basta mezzo Milan alla fine.