Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, Theo Hernandez non tornerà da avversario: da scartare la pista Juventus | PM NEWS

ULTIME MILAN NEWS

Milan, Theo Hernandez non tornerà da avversario: da scartare la pista Juventus | PM NEWS

Milan, nel futuro di Theo Hernandez non ci sarà la Juventus | PM NEWS
Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, l'ex terzino del Milan Theo Hernandez non sarà un giocatore della Juventus. Smentite le voci circolate in mattinata
Redazione

Nell'ultima sessione estiva di calciomercato, come ben ricordano, i tifosi del Milan hanno dovuto salutare un giocatore che era entrato nel cuore di tutti i rossoneri. Parliamo, ovviamente, di Theo Hernandez. Il terzino francese, ora all'Al-Hilal di Simone Inzaghi, ha vestito la maglia del Diavolo per sei stagioni, totalizzando 262 presenze e ben 34 reti complessive, diventando il difensore rossonero con più marcature in Serie A, superando il record appartenente al suo idolo Paolo Maldini, che nel 2019 lo acquistò dal Real Madrid per 20 milioni di euro.

Calciomercato, per Theo Hernandez non è previsto un ritorno in Italia a breve

—  

Nelle ultime ore, si era fatta insistente una clamorosa indiscrezione di mercato lanciata da Carlo Pellegatti, noto giornalista di fede rossonera. Secondo quanto raccontato, Theo Hernandez vorrebbe tornare in Italia e ci sarebbero delle buone possibilità che questo avvenga il prossimo giugno, con la Juventus che avrebbe già fatto effettuato diversi contatti per l'ex Milan.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Estupinan, operazione (per ora) fallimentare: valore in picchiata. E c'è una sorpresa

Per fortuna dei tifosi rossoneri che avrebbero vissuto questo trasferimento come un tradimento, probabilmente non accadrà. Secondo le informazioni arrivate alla nostra redazione, non ci sarebbe nulla di avanzato o concreto per Theo con la maglia della Juventus.

Qui in alto trovate il video in cui il nostro Stefano Bressi ne parla e, oltre a questo, affronta anche il tema Christopher Nkunku, con importanti novità sul francese classe 1997 e sul suo eventuale sostituto. Ricordate di lasciare un mi piace, di iscrivervi e attivare la campanella, oltre a commentare e dare hype!

Leggi anche
Chivu: “Scudetto? Solite domande, ci sono cinque squadre a pochi punti”
Calciomercato Milan, Chukwueze convince il Fulham: riscatto vicino e plusvalenza per i rossoneri

© RIPRODUZIONE RISERVATA