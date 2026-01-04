Milan, nel futuro di Theo Hernandez non ci sarà la Juventus | PM NEWS

Nell'ultima sessione estiva di calciomercato, come ben ricordano, i tifosi del Milan hanno dovuto salutare un giocatore che era entrato nel cuore di tutti i rossoneri. Parliamo, ovviamente, di Theo Hernandez. Il terzino francese, ora all'Al-Hilal di Simone Inzaghi, ha vestito la maglia del Diavolo per sei stagioni, totalizzando 262 presenze e ben 34 reti complessive, diventando il difensore rossonero con più marcature in Serie A, superando il record appartenente al suo idolo Paolo Maldini, che nel 2019 lo acquistò dal Real Madrid per 20 milioni di euro.