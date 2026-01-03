Pianeta Milan
Calciomercato Milan, Chukwueze convince il Fulham: riscatto vicino e plusvalenza per i rossoneri

Samuel Chukwueze, nigeriano classe '99, potrebbe presto diventare a tutti gli effetti un calciatore del Fulham: ma quanto incasserebbe il Milan? Ecco tutte le cifre a bilancio
Alessia Scataglini

Il nigeriano Samuel Chukwueze potrebbe presto diventare a tutti gli effetti un calciatore del Fulham. Secondo quanto riferito dal Daily Mail, le prestazione del giocatore di proprietà del Milan avrebbero convinto il club londinese a far scattare subito il riscatto.

Milan, Chukwueze sempre più vicino al riscatto: la plusvalenza dei rossoneri

L'esterno classe '99, approdato in rossonero dal Villareal nel 2023, in questa stagione si è trasferito in Inghilterra in prestito con diritto di riscatto: collezionato 10 presenze con due gol siglati e quattro assist ai compagni di squadra, due dei quali arrivati nello scontro contro il Manchester City. Se il riscatto venisse attuato già a gennaio, che impatto avrebbe sul bilancio del Milan al prossimo 30 giugno 2026? Quanto sarà la plusvalenza?

Cukwueze, come suggerito in precedenza, è arrivato al Milan nel 2023 per una cifra di 21,4 milioni di euro, ma che è crescita fino ai 21,66. Secondo quanto riferito da Calcio e Finanza, al 30 giugno 2025, il peso a bilancio del calciatore era pari ai 13,15 milioni di euro. A dicembre 2025 la cifra è scesa ai 10,96 milioni.

LEGGI ANCHE: Milan, fine alle polemiche su Ricci. Chukwueze verso il riscatto e le ultime su Nkunku dalla Turchia

I due club, ovvero Milan e Fulham, si sono accordati per un riscatto pari a 28 milioni più bonus. Se gli inglesi versassero già ora la cifra nelle casse rossonere, il club di Via Aldo Rossi iscriverebbe a bilancio una plusvalenza di più di 17 milioni di euro. A questa cifra vanno poi successivamente sommati 2,2 milioni di ammortamento.

