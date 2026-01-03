Cukwueze, come suggerito in precedenza, è arrivato al Milan nel 2023 per una cifra di 21,4 milioni di euro, ma che è crescita fino ai 21,66. Secondo quanto riferito da Calcio e Finanza, al 30 giugno 2025, il peso a bilancio del calciatore era pari ai 13,15 milioni di euro. A dicembre 2025 la cifra è scesa ai 10,96 milioni.