Milan, un tesoretto in prestito: i numeri di Chukwueze al Fulham

Nell'estate 2025, l'attaccante nigeriano Samuel Chukwueze si è trasferito in prestito con diritto di riscatto dal Milan al Fulham: vediamo come sta andando la sua stagione in Inghilterra con la maglia dei 'Cottagers' di Londra, in questo articolo
Daniele Triolo 

Acquistato dal Villarreal il 27 luglio 2023 per 21,1 milioni di euro più 7 di bonus, l'attaccante nigeriano Samuel Chukwueze, classe 1999, ha deluso le aspettative nelle prime due stagioni con la maglia del Milan. L'africano ha collezionato 70 presenze, con 8 gol e 6 assist al suo attivo, tra Serie A, Champions ed Europa League e Coppa Italia.

Milan, ecco come sta andando Chukwueze al Fulham

Quest'estate, poi, con l'arrivo di mister Massimiliano Allegri sulla panchina rossonera e il passaggio al modulo 3-5-2, per un esterno offensivo puro come Chukwueze non c'è stato più spazio. Logica conseguenza, la cessione. Il giocatore si è dunque trasferito, lo scorso 1° settembre 2025, al Fulham, compagine di Londra che milita nella Premier League inglese.

La formula: prestito oneroso (3 milioni di euro) con diritto di riscatto (fissato a 27) per un totale di 30 milioni di euro. Diventerebbe, qualora i 'Cottagers' riscattassero Chukwueze al termine di questa annata 2025-2026, una cessione a titolo definitivo importante quella di Chukwueze, considerando come il Milan, entro il 30 giugno 2026, dovrà coprire circa 40 milioni di euro in bilancio: un 'buco' derivato dalla mancata partecipazione del Diavolo in Champions League in questa stagione.

I tifosi dei 'Cottagers' invocano il riscatto

Ma come sta andando l'annata di Chukwueze nel sud-ovest di Londra? Partita a rilento, anche per via di un infortunio al polpaccio, l'esperienza di 'Chuku' a 'Craven Cottage' sta andando sempre meglio. Fin qui sono 10 le presenze tra campionato e Coppa di Lega, con 2 gol (una bella doppietta al più quotato Manchester City) e 4 assist nel suo 'score'. I tifosi già impazziscono per lui e ne chiedono gran voce il riscatto, sebbene il manager lusitano Marco Silva freni: il Milan aspetta e spera ... di incassare.

