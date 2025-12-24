Milan, un tesoretto in prestito: i numeri di Chukwueze al Fulham

I tifosi dei 'Cottagers' invocano il riscatto

Ma come sta andando l'annata di Chukwueze nel sud-ovest di Londra? Partita a rilento, anche per via di un infortunio al polpaccio, l'esperienza di 'Chuku' a 'Craven Cottage' sta andando sempre meglio. Fin qui sono 10 le presenze tra campionato e Coppa di Lega, con 2 gol (una bella doppietta al più quotato Manchester City) e 4 assist nel suo 'score'. I tifosi già impazziscono per lui e ne chiedono gran voce il riscatto, sebbene il manager lusitano Marco Silva freni: il Milan aspetta e spera ... di incassare.