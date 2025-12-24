Calciomercato, Gomez è il preferito in difesa: ecco in cosa spera il Milan

Milan, Rabiot: “Allegri ha cambiato tutto. Leao lo vedo diverso. Potrei fare un tatuaggio per lo Scudetto…”
Ecco perché il Diavolo vuole aggiungere, possibilmente in prestito, un difensore esperto che sappia giocare sia da centrale che da braccetto. Secondo 'Tuttosport' oggi in edicola, il giocatore preferito dalla dirigenza rossonera è Joe Gomez, difensore inglese del Liverpool vicino al Milan già la scorsa estate. La trattativa fu bloccata dai Reds per il mancato arrivo ad Anfield del capitano del Crystal Palace Marc Guehi.
Ma a gennaio le cose potrebbero cambiare. Secondo il quotidiano torinese, attualmente Slot non vuole liberare il difensore inglese, che nelle ultime settimane è tornato a giocare con continuità. Nel caso in cui il Liverpool dovesse definire l'arrivo di un difensore entro la fine di gennaio, allora l'allenatore dei Reds potrebbe lasciar partire il difensore. Per questo motivo, il ds Tare potrebbe attendere lo sviluppo del mercato per decidere a gennaio inoltrato quale sarà il nuovo difensore del Milan.
