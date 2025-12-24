Calciomercato, Gomez è il preferito in difesa: ecco in cosa spera il Milan

Calciomercato Milan, Joe Gomez è il preferito: opzione non semplice

La necessità di aggiungere un difensore alla rosa di Massimiliano Allegri è emersa con decisione nelle ultime settimane, soprattutto dopo le ultime prestazioni di Koni De Winter. Il difensore belga arrivato la scorsa estate per circa 20 milioni di euro più bonus sta deludendo. L'ex Genoa, è stato uno dei peggiori in campo, da centrale della linea a tre, sia contro il Sassuolo di Fabio Grosso, sia contro il Napoli di Antonio Conte, sfida in cui ha perso nettamente il duello con Rasmus Hojlund. L'alternativa a De Winter in panchina è David Odogu. Il centrale tedesco arrivato dal Wolfsburg, per ora, è stato più presente con il Milan Futuro che con la prima squadra. Per lui solo 11 minuti in Coppa Italia, contro le tre partite disputate con la squadra di Massimo Oddo.