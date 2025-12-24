Calciomercato, Gomez è il preferito in difesa: ecco in cosa spera il Milan

Pianeta Milan
Milan, Gomez del Liverpool è il preferito in difesa ma Slot non libera: ecco in cosa spera Tare

Secondo 'Tuttosport' il difensore preferito dal Milan per il calciomercato di gennaio è Joe Gomez del Liverpool. Per il momento, Slot non lo libera ma Tare può sperare in un fattore decisivo nel mercato dei Reds
Dopo l'arrivo in prestito con diritto di riscatto di Niclas Fullkrug, atterrato a Milano nelle scorse ore, il Milan pensa già a come rinforzare l'altro reparto in cui necessita rinforzi. Parliamo della difesa, con diversi nomi sul taccuino del direttore sportivo rossonero Igli Tare.

Calciomercato Milan, Joe Gomez è il preferito: opzione non semplice

La necessità di aggiungere un difensore alla rosa di Massimiliano Allegri è emersa con decisione nelle ultime settimane, soprattutto dopo le ultime prestazioni di Koni De Winter. Il difensore belga arrivato la scorsa estate per circa 20 milioni di euro più bonus sta deludendo. L'ex Genoa, è stato uno dei peggiori in campo, da centrale della linea a tre, sia contro il Sassuolo di Fabio Grosso, sia contro il Napoli di Antonio Conte, sfida in cui ha perso nettamente il duello con Rasmus Hojlund. L'alternativa a De Winter in panchina è David Odogu. Il centrale tedesco arrivato dal Wolfsburg, per ora, è stato più presente con il Milan Futuro che con la prima squadra. Per lui solo 11 minuti in Coppa Italia, contro le tre partite disputate con la squadra di Massimo Oddo.

Ecco perché il Diavolo vuole aggiungere, possibilmente in prestito, un difensore esperto che sappia giocare sia da centrale che da braccetto. Secondo 'Tuttosport' oggi in edicola, il giocatore preferito dalla dirigenza rossonera è Joe Gomez, difensore inglese del Liverpool vicino al Milan già la scorsa estate. La trattativa fu bloccata dai Reds per il mancato arrivo ad Anfield del capitano del Crystal Palace Marc Guehi.

Ma a gennaio le cose potrebbero cambiare. Secondo il quotidiano torinese, attualmente Slot non vuole liberare il difensore inglese, che nelle ultime settimane è tornato a giocare con continuità. Nel caso in cui il Liverpool dovesse definire l'arrivo di un difensore entro la fine di gennaio, allora l'allenatore dei Reds potrebbe lasciar partire il difensore. Per questo motivo, il ds Tare potrebbe attendere lo sviluppo del mercato per decidere a gennaio inoltrato quale sarà il nuovo difensore del Milan.

