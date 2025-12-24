Calciomercato Milan, pista Sule in salita: il difensore non è in vendita

L'edizione odierna di 'Tuttosport' dedica un articolo ai diversi nomi su cui il Milan sta discutendo per completare la retroguardia difensiva. Uno dei nomi valutati dalla dirigenza del Milan è quello di Niklas Sule, difensore tedesco classe 1995 del Borussia Dortmund. In questa stagione, il centrale ha giocato davvero poco con la maglia del Dortmund, per l'esattezza solo 5 partite, per un totale di 281 minuti. Il motivo principale è la condizione fisica. Nell'annata in corso ha saltato quasi 20 match per problemi fisici e muscolari. Secondo il quotidiano torinese, il difensore non sarebbe sulla lista dei cedibili del club tedesco. Per questo motivo, la pista che porta al difensore ex Bayern Monaco è difficilmente realizzabile.