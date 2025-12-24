Calciomercato Milan, pista Sule in salita: il difensore non è in vendita

Pianeta Milan
Secondo 'Tuttosport' tra i difensori valutati dal Milan per il prossimo calciomercato c'è anche Niklas Sule del Borussia Dortmund, ma non sarebbe una pista accessibile. Ecco tutti i dettagli
Il Milan ha definito nelle ultime ore l'operazione Niclas Füllkrug, arrivato in prestito gratuito con diritto di riscatto dal West Ham per dare peso e soluzioni diverse all'attacco rossonero. Ma il mercato rossonero non finisce qua. Il Diavolo, infatti, continuerà a guardare alla finestra invernale con l'obiettivo di completare la rosa. L'attenzione ora si sposta sulla difesa, un reparto in cui il trio titolare, formato da Tomori, Gabbia e Pavlovic offre garanzie, ma dove le soluzioni alle spalle non hanno convinto fino in fondo, mostrando limiti evidenti nelle ultime settimane.

Tra i profili finiti sotto osservazione c'è Koni De Winter, ex Genoa acquistato per circa 20 milioni più bonus, reduce da prestazioni molto deludenti. Il centrale belga ha faticato sia contro il Sassuolo di Fabio Grosso sia nella sfida con il Napoli di Antonio Conte, soffrendo in particolare il confronto diretto con Rasmus Hojlund. Ancora più marginale la posizione di David Odogu, di fatto fuori dalle rotazioni di Massimiliano Allegri: per lui appena 11 minuti in Coppa Italia e tre apparizioni con il Milan Futuro in tutta la stagione.

L'edizione odierna di 'Tuttosport' dedica un articolo ai diversi nomi su cui il Milan sta discutendo per completare la retroguardia difensiva. Uno dei nomi valutati dalla dirigenza del Milan è quello di Niklas Sule, difensore tedesco classe 1995 del Borussia Dortmund. In questa stagione, il centrale ha giocato davvero poco con la maglia del Dortmund, per l'esattezza solo 5 partite, per un totale di 281 minuti. Il motivo principale è la condizione fisica. Nell'annata in corso ha saltato quasi 20 match per problemi fisici e muscolari. Secondo il quotidiano torinese, il difensore non sarebbe sulla lista dei cedibili del club tedesco. Per questo motivo, la pista che porta al difensore ex Bayern Monaco è difficilmente realizzabile.

