Calciomercato Milan, pista Sule in salita: il difensore non è in vendita

Top Milan news: ufficiale, Origi ha rescisso il contratto. Le ultime sulla difesa. Scambio con la Juventus?
L'edizione odierna di 'Tuttosport' dedica un articolo ai diversi nomi su cui il Milan sta discutendo per completare la retroguardia difensiva. Uno dei nomi valutati dalla dirigenza del Milan è quello di Niklas Sule, difensore tedesco classe 1995 del Borussia Dortmund. In questa stagione, il centrale ha giocato davvero poco con la maglia del Dortmund, per l'esattezza solo 5 partite, per un totale di 281 minuti. Il motivo principale è la condizione fisica. Nell'annata in corso ha saltato quasi 20 match per problemi fisici e muscolari. Secondo il quotidiano torinese, il difensore non sarebbe sulla lista dei cedibili del club tedesco. Per questo motivo, la pista che porta al difensore ex Bayern Monaco è difficilmente realizzabile.
