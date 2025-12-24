Calciomercato Milan, tentativo per Skriniar: il Fenerbahce non lo cederà

Ecco perché il Milan cerca un difensore che sappia fare sia il centrale, che il braccetto, preferibilmente in prestito. Ne parla 'Tuttosport' oggi in edicola. Secondo il quotidiano torinese, il ds Igli Tare ha diversi nomi sul suo taccuino per completare la difesa del Milan. Uno di questi, già scartato dai possibili arrivi, è il nome di Milan Skriniar. 'Tuttosport' riferisce che negli ultimi giorni ci sarebbe stato un sondaggio esplorativo del Milan, ma il Fenerbahce considera il suo capitano un pilastro fondamentale della rosa. Per questo motivo, il centrale slovacco non cambierà squadra nel mese di gennaio.