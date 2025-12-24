Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Milan, sondaggio per Skriniar ma il Fenerbahce fa muro: il difensore non si muove

CALCIOMERCATO MILAN

Milan, sondaggio per Skriniar ma il Fenerbahce fa muro: il difensore non si muove

Calciomercato Milan, tentativo per Skriniar: il Fenerbahce non lo cederà
'Tuttosport' oggi in edicola rivela un retroscena sul mercato del Milan. Ci sarebbe stato un sondaggio per Skriniar, ma per il Fenerbahce il difensore ex Inter è incedibile
Redazione

Come noto, il Milan ha due grandi obiettivi per il mercato di gennaio. Il primo è stato completato ma potrebbe non essere finita qua. Parliamo di Niclas Fullkrug, attaccante tedesco arrivato nelle ultime ore con la formula del prestito con diritto di riscatto. Ma il calciomercato invernale del Milan non si fermerà alla punta del West Ham. L'obiettivo della dirigenza rossonera è regalare a Massimiliano Allegri un nuovo difensore centrale, in grado di alternarsi con i titolari della retroguardia milanista Tomori, Gabbia e Pavlovic.

Calciomercato Milan, Skriniar non si muove

—  

Esigenza emersa con forza nelle ultime settimane, caratterizzate dalla consapevolezza che le seconde linee rossonere non sono all'altezza dei titolari. Sotto la lente d'ingrandimento è finito Koni De Winter, difensore belga arrivato la scorsa estate per 20 milioni di euro più bonus. Le ultime prestazioni da centrale dell'ex Genoa sono state pessime. Prima contro il Sassuolo di Fabio Grosso, poi contro il Napoli in Supercoppa Italiana, partita da cui è uscito sconfitto dal duello con Rasmus Hojlund.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Calciomercato, il doppio colpo in attacco che ha in mente il Milan: un piano ben preciso

Ecco perché il Milan cerca un difensore che sappia fare sia il centrale, che il braccetto, preferibilmente in prestito. Ne parla 'Tuttosport' oggi in edicola. Secondo il quotidiano torinese, il ds Igli Tare ha diversi nomi sul suo taccuino per completare la difesa del Milan. Uno di questi, già scartato dai possibili arrivi, è il nome di Milan Skriniar. 'Tuttosport' riferisce che negli ultimi giorni ci sarebbe stato un sondaggio esplorativo del Milan, ma il Fenerbahce considera il suo capitano un pilastro fondamentale della rosa. Per questo motivo, il centrale slovacco non cambierà squadra nel mese di gennaio.

Leggi anche
Calciomercato Milan, Sule piace ma non è sul mercato: opzione difficilmente percorribile
Calciomercato Milan, dubbi su Disasi: nelle ultime ore si sarebbe inserita anche la Roma

© RIPRODUZIONE RISERVATA