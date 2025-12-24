Calciomercato, il sogno di Sarri è Loftus-Cheek per gennaio: le ultime

Milan, Rabiot: “Allegri ha cambiato tutto. Leao lo vedo diverso. Potrei fare un tatuaggio per lo Scudetto…”
Parliamo della mezzala del Milan Ruben Loftus-Cheek. Con l'allenatore toscano, durante la stagione 2018/19, il centrocampista inglese ha vissuto la miglior annata della sua vita: 10 gol e 5 assist in 40 presenze totali. Dopo questi numeri, a causa dei numerosi infortuni, non è mai riuscito a tornare sui livelli visti a Londra. Nonostante l'apprezzamento di Sarri, l'operazione per portare a Roma l'inglese non è facile.
LEGGI ANCHE: Top Milan news: ufficiale, Origi ha rescisso il contratto. Le ultime sulla difesa. Scambio con la Juventus?
Dal canto suo, Loftus-Cheek potrebbe accettare la destinazione per cercare di convincere il C.T. Tuchel in vista dei prossimi Mondiali in America. Dal punto di vista economico, sarebbe necessario uno sforzo importante della società biancoceleste, sia per il cartellino che per l'ingaggio. Ricordiamo che Loftus-Cheek percepisce uno stipendio da 4 milioni di euro netti a stagione. In attesa di capire se ci saranno sviluppi nelle prossime settimane, attenzione a questa pista.
© RIPRODUZIONE RISERVATA