Calciomercato, il sogno di Sarri è Loftus-Cheek per gennaio: le ultime

Dopo un mercato estivo molto complicato, caratterizzato dal blocco totale dei movimenti in entrata, Maurizio Sarri può tornare a sorridere. Nella giornata di ieri è arrivato il via libera per il prossimo calciomercato invernale. Come scrive 'Gazzetta.it', "Il club biancoceleste ha rispettato la soglia dell’80 % nel rapporto tra costo del lavoro allargato e ricavi ed ha così ottenuto il placet della nuova commissione che esamina i conti dei club di A".