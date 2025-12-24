Calciomercato, il sogno di Sarri è Loftus-Cheek per gennaio: le ultime

Pianeta Milan
Secondo quanto scritto da 'Gazzetta.it' l'allenatore biancoceleste Maurizio Sarri sogna il colpo Loftus-Cheek alla Lazio. Operazione complicata a livello economico: i dettagli
Dopo un mercato estivo molto complicato, caratterizzato dal blocco totale dei movimenti in entrata, Maurizio Sarri può tornare a sorridere. Nella giornata di ieri è arrivato il via libera per il prossimo calciomercato invernale. Come scrive 'Gazzetta.it', "Il club biancoceleste ha rispettato la soglia dell’80 % nel rapporto tra costo del lavoro allargato e ricavi ed ha così ottenuto il placet della nuova commissione che esamina i conti dei club di A".

Ora il club di Claudio Lotito è pronto a fare mercato. Secondo la versione online de 'La Gazzetta dello Sport', il tecnico biancoceleste ha un sogno per gennaio. Sarri vorrebbe riabbracciare un centrocampista che sotto la sua guida ha vissuto la miglior stagione della sua carriera.

Parliamo della mezzala del Milan Ruben Loftus-Cheek. Con l'allenatore toscano, durante la stagione 2018/19, il centrocampista inglese ha vissuto la miglior annata della sua vita: 10 gol e 5 assist in 40 presenze totali. Dopo questi numeri, a causa dei numerosi infortuni, non è mai riuscito a tornare sui livelli visti a Londra. Nonostante l'apprezzamento di Sarri, l'operazione per portare a Roma l'inglese non è facile.

Dal canto suo, Loftus-Cheek potrebbe accettare la destinazione per cercare di convincere il C.T. Tuchel in vista dei prossimi Mondiali in America. Dal punto di vista economico, sarebbe necessario uno sforzo importante della società biancoceleste, sia per il cartellino che per l'ingaggio. Ricordiamo che Loftus-Cheek percepisce uno stipendio da 4 milioni di euro netti a stagione. In attesa di capire se ci saranno sviluppi nelle prossime settimane, attenzione a questa pista.

