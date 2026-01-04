Pianeta Milan
Nkunku: decisione a breve sul futuro. Buona parte del Milan vorrebbe …

Calciomercato Milan, Nkunku potrebbe essere la cessione importante dei rossoneri in questa sessione di mercato. Ecco le ultime novità da 'Il Corriere dello Sport'
Continuano le voci sul possibile futuro di Nkunku lontano dalla Serie A e dal Milan. Il pressing del Fenerbahce sul francese sarebbe costante e al momento il destino dell'attaccante ex Chelsea è il tormentone del calciomercato rossonero. A dire la sua versione dei fatti ci pensa anche 'Il Corriere dello Sport'.

Il Fenerbahce, si legge, starebbe continuando a corteggiare il calciatore e, nel mentre, chiederebbe sconti al Milan per la cessione: no ai 35 milioni di euro a titolo definitivo, ma un acquisto garantito a prezzo più basso che non andrà oltre i 30 milioni. La dirigenza rossonera statebbe valutando il da farsi.

Secondo il quotidiano, infatti, buona parte del gruppo vorrebbe dare altro tempo al ragazzo, visto anche l'investimento pesante fatto in estate. Ricordiamo che Nkunku è stato pagato 35 milioni di euro più bonus dal Chelsea. Una decisione dovrebbe essere presa a breve: in caso di addio, si legge, i soldi verrebbero investiti dal Milan per almeno un paio di colpi in entrata. 

