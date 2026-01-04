Nkunku: decisione a breve sul futuro. Buona parte del Milan vorrebbe ...

LEGGI ANCHE: Aké occasione di calciomercato per il Milan. Vuole minuti per il Mondiale: la situazione>>>
Secondo il quotidiano, infatti, buona parte del gruppo vorrebbe dare altro tempo al ragazzo, visto anche l'investimento pesante fatto in estate. Ricordiamo che Nkunku è stato pagato 35 milioni di euro più bonus dal Chelsea. Una decisione dovrebbe essere presa a breve: in caso di addio, si legge, i soldi verrebbero investiti dal Milan per almeno un paio di colpi in entrata.
© RIPRODUZIONE RISERVATA