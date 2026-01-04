Il Milan, durante questa sessione di calciomercato, dovrebbe quasi certamente chiudere un colpo in difesa. Servirà un giocatore d'impatto visto che il reparto di Allegri sta girando bene in questa stagione. Ecco l'identikit da 'Il Corriere dello Sport': i rossoneri starebbe cercando un difensore con esperienza in Serie A, in grado di giocare sia a quattro che a tre, sia da centrale sia da braccetto. Il nome di Federico Gatti resterebbe nei pensieri, anche se la Juventus non aprirebbe al momento alla cessione.