Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato, Aké può essere un’occasione unica per il Milan: ecco la situazione

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato, Aké può essere un’occasione unica per il Milan: ecco la situazione

Aké occasione di calciomercato per il Milan. Vuole minuti per il Mondiale: la situazione
Calciomercato Milan, Nathan Aké potrebbe essere una ghiotta occasione delle ultime settimane del mercato di gennaio. La situazione nei dettagli da 'Il Corriere dello Sport'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Il Milan, durante questa sessione di calciomercato, dovrebbe quasi certamente chiudere un colpo in difesa. Servirà un giocatore d'impatto visto che il reparto di Allegri sta girando bene in questa stagione. Ecco l'identikit da 'Il Corriere dello Sport': i rossoneri starebbe cercando un difensore con esperienza in Serie A, in grado di giocare sia a quattro che a tre, sia da centrale sia da braccetto. Il nome di Federico Gatti resterebbe nei pensieri, anche se la Juventus non aprirebbe al momento alla cessione.

Calciomercato Milan, occhio alla situazione di Aké

—  

Secondo il quotidiano non ci sarebbero apertura al momento da parte del Bayern Monaco per Kim, mentre Radu Dragusin del Tottenham andrebbe valutato con attenzione dal punto di vista fisico. Ci sarebbe un altro difensore che potrebbe diventare una ghiotta occasione di calciomercato per il Milan.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Athekame basta per la fascia? Per il Milan spunta l'occasione d'oro a un prezzo stracciato>>>

'Il Corriere dello Sport' fa il nome di Nathan Aké difensore del Manchester City: l'olandese sarebbe già stato nel mirino del Milan due anni fa e, in vista dei Mondiali, vorrebbe avere più minutaggio. Potrebbe essere una situazione da monitorare nelle ultime due settimane del calciomercato.

Leggi anche
Nkunku tormentone del calciomercato del Milan. Dalla Germania: “Il giocatore vuole...
Bartesaghi, il Milan lavora al rinnovo: stipendio triplicato. E quella frase di Allegri …

© RIPRODUZIONE RISERVATA