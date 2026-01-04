Calciomercato Milan, Nathan Aké potrebbe essere una ghiotta occasione delle ultime settimane del mercato di gennaio. La situazione nei dettagli da 'Il Corriere dello Sport'
Il Milan, durante questa sessione di calciomercato, dovrebbe quasi certamente chiudere un colpo in difesa. Servirà un giocatore d'impatto visto che il reparto di Allegri sta girando bene in questa stagione. Ecco l'identikit da 'Il Corriere dello Sport': i rossoneri starebbe cercando un difensore con esperienza in Serie A, in grado di giocare sia a quattro che a tre, sia da centrale sia da braccetto. Il nome di Federico Gatti resterebbe nei pensieri, anche se la Juventus non aprirebbe al momento alla cessione.
Calciomercato Milan, occhio alla situazione di Aké
Secondo il quotidiano non ci sarebbero apertura al momento da parte del Bayern Monaco per Kim, mentre Radu Dragusin del Tottenham andrebbe valutato con attenzione dal punto di vista fisico. Ci sarebbe un altro difensore che potrebbe diventare una ghiotta occasione di calciomercato per il Milan.