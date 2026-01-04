Pianeta Milan
Bartesaghi, il Milan lavora al rinnovo: stipendio triplicato. E quella frase di Allegri …

Davide Bartesaghi è un titolare del Milan di Massimiliano Allegri. I rossoneri pronti al rinnovo del talento classe 2005. Ecco tutti i dettagli da 'Tuttosport'
Continua la grande stagione di Davide Bartesaghi, ormai super titolare del Milan. Come riporta 'Tuttosport' contro il Cagliari presenti allo stadio scout della Nazionale, con la sensazione crescente che il CT Gattuso possa chiamare il classe 2005 per l'Italia maggiore. Come scrive il quotidiano, Massimiliano Allegri avrebbe stoppato la partenza in prestito di Bartesaghi in estate. Questa la frase che avrebbe detto l'allenatore rossonero al terzino: "Resta qui, lavora sodo e vedrai che avrai presto la tua occasione". Ora la fascia sinistra è di fatto sua. 

Rinnovo Bartesaghi, il Milan blinda il talento

Per il futuro, scrive il quotidiano, sarebbero stati già stati avviati i primi dialoghi con l’entourage di Bartesaghi per un importante adeguamento del suo stipendio. Il Milan sarebbe pronto a triplicare l'ingaggio del talento: da 500 mila euro a un milione e 500 mila euro a stagione. 

Su Bartesaghi ci sarebbero gli occhi di almeno tre club della Premier League, Arsenal compreso. Ritoccare il contratto attualmente in scadenza nel 2030, scrive 'Tuttosport', avrebbe la finalità di respingere il pressing delle inglesi e trattenere al Milan Bartesaghi

