Continua la grande stagione di Davide Bartesaghi, ormai super titolare del Milan. Come riporta 'Tuttosport' contro il Cagliari presenti allo stadio scout della Nazionale, con la sensazione crescente che il CT Gattuso possa chiamare il classe 2005 per l'Italia maggiore. Come scrive il quotidiano, Massimiliano Allegri avrebbe stoppato la partenza in prestito di Bartesaghi in estate. Questa la frase che avrebbe detto l'allenatore rossonero al terzino: "Resta qui, lavora sodo e vedrai che avrai presto la tua occasione". Ora la fascia sinistra è di fatto sua.