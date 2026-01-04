Calciomercato Milan, Gila primo obiettivo di Tare: ecco la richiesta

Calciomercato Milan , come scrive 'Tuttosport' il Diavolo vorrebbe inserire un difensore importante e non tanto per farlo. Da quello che filtra, il club rossonero vorrebbe un giocatore a titolo definitivo e non in prestito. Al direttore sportivo Igli Tare piacerebbe molto Mario Gila della Lazio , ma la richiesta dei biancocelesti sarebbe di circa 30-35 milioni di euro . Alla Lazio piacerebbe Loftus-Cheek , ma in questo caso sarebbero i rossoneri a non aprire con molta voglia alla cessione.

Altri nomi per la difesa: secondo il quotidiano Kim del Bayern Monaco, cercato anche in estate, sarebbe un profilo non perseguibile per ingaggio (8 milioni) e volontà sia del giocatore sia del club tedesco. Sarebbe però un profilo perfetto perché esperto e già pronto per la Serie A, visti i suoi ottimi trascorsi con il Napoli.