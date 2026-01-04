Calciomercato Milan, Gila primo obiettivo di Tare: ecco la richiesta

Calciomercato Milan, Gila il primo nome per la difesa rossonera? Il difensore della Lazio piacerebbe tantissimo al ds Igli Tare. Le ultime novità da 'Tuttosport'
Calciomercato Milan, come scrive 'Tuttosport' il Diavolo vorrebbe inserire un difensore importante e non tanto per farlo. Da quello che filtra, il club rossonero vorrebbe un giocatore a titolo definitivo e non in prestito. Al direttore sportivo Igli Tare piacerebbe molto Mario Gila della Lazio, ma la richiesta dei biancocelesti sarebbe di circa 30-35 milioni di euro. Alla Lazio piacerebbe Loftus-Cheek, ma in questo caso sarebbero i rossoneri a non aprire con molta voglia alla cessione.
Altri nomi per la difesa: secondo il quotidiano Kim del Bayern Monaco, cercato anche in estate, sarebbe un profilo non perseguibile per ingaggio (8 milioni) e volontà sia del giocatore sia del club tedesco. Sarebbe però un profilo perfetto perché esperto e già pronto per la Serie A, visti i suoi ottimi trascorsi con il Napoli.