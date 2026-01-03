Il Milan continua la sua ottima stagione in campionato con la vittoria di misura, ma importantissima contro il Cagliari. In campo anche il giovane Bartesaghi che ha giocato da braccetto di sinistra della difesa a tre, non sfigurando in un ruolo non naturalmente suo. Il classe 2005 ha firmato prima della stagione il rinnovo con i rossoneri, ma la sua crescita e il suo rendimento potrebbero spingere il Milan a riprendere i discorsi sul suo contratto.
Bartesaghi verso il rinnovo. L’esperto: “Per il Milan è incedibile”. Ecco le ultime novità
Il terzino sinistro del Milan Davida Bartesaghi continua con la sua ottima stagione con la maglia rossonera. L'italiano va verso il rinnovo. Le novità dal giornalista Nicolò Schira
Il giornalista Nicolò Schira ha scritto su X tutte le novità sull'esterno rossonero. Ecco le sue parole.
"Il Milan sta pianificando il prolungamento del contratto di Davide Bartesaghi con un importante aumento di stipendio". Schira aggiunge anche qualche particolare: "Alcuni club stranieri hanno mostrato interesse per il giovane terzino sinistro, ma il Milan e l'allenatore Allegri lo considerano incedibile e un futuro giocatore chiave".
Importanti novità quindi per il futuro di Bartesaghi che sembra sempre più legato al Milan.
