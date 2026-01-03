Il Milan continua la sua ottima stagione in campionato con la vittoria di misura, ma importantissima contro il Cagliari . In campo anche il giovane Bartesaghi che ha giocato da braccetto di sinistra della difesa a tre, non sfigurando in un ruolo non naturalmente suo. Il classe 2005 ha firmato prima della stagione il rinnovo con i rossoneri, ma la sua crescita e il suo rendimento potrebbero spingere il Milan a riprendere i discorsi sul suo contratto.

"Il Milan sta pianificando il prolungamento del contratto di Davide Bartesaghi con un importante aumento di stipendio". Schira aggiunge anche qualche particolare: "Alcuni club stranieri hanno mostrato interesse per il giovane terzino sinistro, ma il Milan e l'allenatore Allegri lo considerano incedibile e un futuro giocatore chiave".