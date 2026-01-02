Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati De Winter dopo Cagliari-Milan: “Bartesaghi è molto forte, con un futuro importante”

CAGLIARI-MILAN

De Winter dopo Cagliari-Milan: “Bartesaghi è molto forte, con un futuro importante”

De Winter dopo Cagliari-Milan: 'Bartesaghi è molto forte, con un futuro importante'
Koni De Winter, difensore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' al termine di Cagliari-Milan, partita della 18^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta alla 'Unipol Domus' di Cagliari
Daniele Triolo Redattore 

Koni De Winter, difensore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' al termine di Cagliari-Milan, partita della 18^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta alla 'Unipol Domus' di Cagliari. Vediamo insieme, dunque, le sue dichiarazioni.

Cagliari-Milan 0-1, così De Winter nel post-partita di 'Milan TV'

—  

Sulla vittoria in Sardegna: "Siamo molto contenti. Difficile giocare qui, è una battaglia su un campo piccolo. Abbiamo iniziato piano, poi abbiamo preso la partita in mano e l'abbiamo portata a casa".

LEGGI ANCHE

Su come si sente nel Milan: "Sto bene, sto crescendo. Giocare per il Milan non è come giocare per un'altra squadra. Spero di continuare così".

Sul successo con un 'clean sheet': "Siamo contenti, come difensore è sempre bello non prendere gol. Difendiamo come squadra, siamo molto felici".

LEGGI ANCHE: Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>

Su Davide Bartesaghi, autore di una grande gara anche se non nel suo ruolo: "L'avevo detto all'inizio dell'anno, ero scioccato per la sua giovane età: difensore molto forte con un futuro importante davanti".

Leggi anche
Milan, Allegri dopo la vittoria a Cagliari: “Difensore? Assolutamente no, abbiamo Odogu...
De Winter nel post-partita di Cagliari-Milan: “All’intervallo il mister ci ha...

© RIPRODUZIONE RISERVATA