Su come si sente nel Milan: "Sto bene, sto crescendo. Giocare per il Milan non è come giocare per un'altra squadra. Spero di continuare così".
Sul successo con un 'clean sheet': "Siamo contenti, come difensore è sempre bello non prendere gol. Difendiamo come squadra, siamo molto felici".
Su Davide Bartesaghi, autore di una grande gara anche se non nel suo ruolo: "L'avevo detto all'inizio dell'anno, ero scioccato per la sua giovane età: difensore molto forte con un futuro importante davanti".
© RIPRODUZIONE RISERVATA