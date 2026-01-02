Koni De Winter, difensore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' al termine di Cagliari-Milan, partita della 18^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta alla 'Unipol Domus' di Cagliari

Cagliari-Milan 0-1, così De Winter nel post-partita di 'Milan TV'

Sulla vittoria in Sardegna: "Siamo molto contenti. Difficile giocare qui, è una battaglia su un campo piccolo. Abbiamo iniziato piano, poi abbiamo preso la partita in mano e l'abbiamo portata a casa".