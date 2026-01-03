Milan, Allegri sicuro: 'Difensore? Assolutamente no, Odogu sta crescendo'

Sui singoli: "Prendere un difensore a gennaio? Assolutamente no! Abbiamo Odogu che sta crescendo molto e De Winter che sta facendo bene. Fullkrug penso possa far bene…”
CAGLIARI-MILAN
Il Milan fa due su due. Dopo la brutta sconfitta in Supercoppa Italiana contro il Napoli di Antonio Conte, il Diavolo ha ripreso la sua striscia vincente in Serie A, interrotta solo dal pareggio casalingo con il Sassuolo. Nella serata di oggi, i rossoneri hanno battuto 1-0 il Cagliari di Fabio Pisacane, grazie al gol di Rafa Leao. Nel post-partita, il tecnico rossonero Massimiliano Allegri ha parlato della partita, ma non solo, ai microfoni di 'Rai Sport'. Ecco le sue parole dopo la vittoria.
"Il calcio va semplificato. Io cerco di mettere i giocatori nelle loro posizioni per aiutarli: i portieri devono fare i portieri, i difensori i difensori e i centrocampisti i centrocampisti, invece che mandarli in confusione facendoli andare in altri ruoli".
Sui singoli: "Prendere un difensore a gennaio? Assolutamente no! Abbiamo Odogu che sta crescendo molto e De Winter che sta facendo bene. Fullkrug penso possa far bene…”
