Tentativo di rovesciata di Kilicsoy che impatta il braccio di Ricci...

"Anche la settimana scorsa ho ripetuto che non mi piace parlare giudicare l'operato dell'arbitro. Devo essere onesto, questo non è rigore. Se avesse preso il braccio sinistro posso pensare che abbia fatto volume. Dobbiamo fare anche in modo di aiutarli: alla minima cosa si mette l'accento su quello che è un disastro domenicale. A me piace pensare alla buona fede: mi fido di loro e li dobbiamo aiutare, non è che dobbiamo fare la polemica"

Cosa ha imparato stasera il Cagliari? Passo indietro?

"Se analizziamo il seocndo tempo sì. Ma nella prima frazione ne abbiamo fatti due in avanti: fare un primo tempo come abbiamo fatto stasera non è facile. Accetto l'analisi che ha fatto lei ma non condivido sul passo indietro nell'economia generale della gara"

I giocatori sono scivolati tanto...

"L'unica cosa che ti posso dire è che le scarpe dei miei calciatori erano adatte a questo manto. Più passava il tempo e più c'era questa umidità: ci ho giocato in questo stadio e lo conosco benissimo, anche se metti i chiodi a volte rischi di scivolare. Spiace perché siamo scivolati anche in occasione del gol"